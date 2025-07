Vasco às voltas com velhos problemas e fantasmas

Eliminado da Copa Sul-Americana sem apresentar resistência ao Independiente del Valle, o Vasco vê piorar a já difícil situação do clube. Em 16° lugar no Campeonato Brasileiro, o time tem ainda a disputa da Copa do Brasil, na qual enfrenta o CSA nas oitavas de final.

Sob o comando de Fernando Diniz, a equipe cruz-maltina chegou a animar a sua torcida após a vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo, no Morumbis, na última rodada antes da pausa no calendário para a Copa do Mundo de Clubes. Na melhor atuação no Brasileiro, o Gigante da Colina deixou no ar a esperança de que, com a parada para treinos, poderia crescer de produção.

O problema é que a expectativa não se confirmou. Nem de longe. Desde o retorno às competições, foram duas derrotas (Botafogo e Del Valle) e dois empates em São Januário (Grêmio e o próprio Del Valle). Além dos frustrantes resultados, o Vasco parece ter voltado várias casas.

Que dureza, Fenando Diniz!

Fernando Diniz não conseguiu mais fazer o time apresentar um futebol minimamente consistente e a relação com a torcida vem se mostrando cada vez mais atritada. Presidente do clube, o ex-jogador Pedrinho expôs em entrevista coletiva a complicadíssima situação financeira que precisa administrar.

O foco do Vasco

Todo dinheiro que entra é fundamental. A eliminação na Sul-Americana compromete ainda mais o orçamento e, por isso, passar de fase na Copa do Brasil é primordial. E, pior, ainda há o velho e conhecido fantasma do rebaixamento. Atualmente, o Vasco está uma posição acima da zona da degola, com o mesmo número de pontos do Santos, o primeiro no Z-4. E, com o futebol que tem apresentado, essa é uma preocupação que une no pavor dirigentes e torcedores.

