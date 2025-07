Facundo Torres marca, Palmeiras vence o Grêmio e encosta no líder do Brasileirão

O Palmeiras segue sua escalada na classificação do Brasileirão, desde que retornou dos Estados Unidos, após a disputa do Mundial de Clubes. Assim, a equipe paulista venceu o Grêmio por 1 a 0, pela 17ª rodada, com gol de Facundo Torres, logo no primeiro tempo, e se aproximou do líder. No momento, o Alviverde soma 32 pontos, em terceiro, dois a menos que o Cruzeiro e um do que o Flamengo. Já o Imortal estacionou nos 17, em 14º.

O próximo compromisso do Alviverde é pela Copa do Brasil, na quarta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), contra o Corinthians, na Neo Química Arena. Em seguida, visita o Vitória, no Barradão, domingo (3), às 20h30 (de Brasília), pelo Brasileirão. O Imortal, por sua vez, volta a campo na terça-feira (29), às 20h30 (de Brasília), na Arena, para medir forças com o Fortaleza, em jogo atrasado pela 14ª rodada.

Primeiro tempo

No primeiro lance do jogo, Facundo tabelou com Giay, que cruzou na área para Piquerez rolar para trás. Maurício só teve o trabalho de rolar para o camisa 17 acertar o ângulo de Tiago Volpi e abrir o placar para o Palmeiras. Minutos depois, Bruno Fuchs subiu mais que a defesa gremista, desviou de cabeça e mandou para fora.

Os visitantes foram para cima , mas não aproveitaram a oportunidade. Pavón ficou na cara de Weverton e soltou a bomba. O arqueiro espalmou e afastou o perigo. Em outro bom momento do Tricolor, Braithwaite foi para a cobrança de falta, bateu no canto, porém o arqueiro alviverde voltou a se destacar.

Na reta final da primeira etapa, o jogo ficou mais equilibrado no meio-campo. De um lado, os donos da casa conseguiram administrar o resultado, enquanto o Grêmio perdeu chances para que pudesse ir ao vestiário com a igualdade no placar.

Segundo tempo

Na volta do intervalo, o Palmeiras quase ampliou em duas jogadas. Vitor Roque fez fila, brigou com a bola, mas conseguiu finalizar para Tiago Volpi espalmar. Na sequência da partida, o atacante voltou a incomodar a defesa tricolor, entretanto a bola sobrou para Maurício, que chutou para fora.

Apesar das muitas substituições de ambos os lados, o jogo ficou monótono em determinado momento. Mas o Tricolor Gaúcho se arriscou na busca pelo empate, com Alysson. O atleta fez boa jogada pela ponta direita e cruzou com veneno, visto que a bola passou de forma perigosa na área palmeirense.

Por fim, Raphael Veiga foi para a cobrança de falta e levou muito perigo à meta de Volpi. A bol passou rente ao travessão e assustou o sistema defensivo dos visitantes. Na última chance gremista, Braithwaite apareceu no lado esquerdo da área e tentou o cruzamento rasteiro, contudo ninguém aproveitou (Jardiel e Edenílson estavam na jogada) e a bola passou na frente da pequena área.

PALMEIRAS 1 x 0 GRÊMIO

Campeonato Brasileiro – 17ª rodada

Local: Allianz Parque, São Paulo (SP)

Data e Hora: 26/07/2025, às 21h (horário de Brasília)

Gols: Facundo Torres 2’/1ºT (1-0)

PALMEIRAS: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista (Aníbal Moreno 23’/2ºT), Facundo Torres (Riquelme Fillipi 36’/2ºT) e Maurício (Raphael Veiga 12’/2ºT); Luighi (Ramon Sosa 12’/2ºT) e Vitor Roque (Flaco López 12’/2ºT). Técnico: Abel Ferreira

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor Serrote, Wagner Leonardo, Gustavo Martins e Marlon; Dodi (Jardiel 41’/2ºT), Alex Santana (Camilo – intervalo) e Riquelme (Edenilson 31’/2ºT); Cristian Olivera (Aravena 23’/2ºT), Braithwaite e Pavón (Alysson 23’/2ºT). Técnico: Mano Menezes

Árbitro: Paulo Zanovelli (MG)

Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira (SC)

Cartões Amarelos: Emiliano Martínez, Abel Ferreira (PAL); Pavón e Gustavo Martins (GRE)

Cartões Vermelhos: –

