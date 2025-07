Cléber aprova empate do Santos: ???Nos organizamos e seguramos o Sport???

Cléber Xavier destaca poder de reação do Santos ao alcançar o empate com o Sport - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos FC)

O discurso do técnico Cléber Xavier foi de otimismo pelo resultado que o Santos conquistou no embate contra o Sport. De acordo com a avaliação do comandante, o empate em 2 a 2, na Ilha do Retiro, pela 17ª rodada do Brasileirão, neste sábado (26), foi satisfatório. Isso porque, em sua avaliação, ele considera que a sua equipe superou algumas adversidades.

“Pensamos o jogo de uma maneira diferente, com o Barreal e Rollheiser jogando pelas pontas, mas houve um ‘acidente’. Tomamos o gol muito cedo, e isso mudou toda a situação do jogo. Além disso, tivemos a expulsão do Rincón, então a gente teve que trabalhar para buscar o resultado”, pontuou o treinador.

Em seguida, Cléber exaltou a postura destemida do seu time e a recuperação do Peixe na parte tática.

“Tivemos que arriscar, buscar o resultado. Então hoje foi um jogo atípico, mas o resultado foi bom nessas circunstâncias, com a torcida do Sport nesse caldeirão que se formou aqui. A gente lutou muito, nos organizamos taticamente, e a gente conseguiu segurar e o empate acabou sendo um bom resultado”, detalhou o comandante.

Apoio da direção e do grupo no Santos

O técnico se posicionou sobre as críticas que enfrenta pela dificuldade de emplacar uma sequência de triunfos. Inclusive, na tentativa de amenizar o cenário, ele citou a proximidade dos clubes na tabela. Além disso, Xavier frisa o respaldo que tem da direção e do elenco.

“Tenho o apoio interno da diretoria e dos jogadores experientes. Sei que estamos perto da zona de rebaixamento, que é um lugar em que não queremos estar, que o Santos não merece estar. Mas o campeonato está apertado, do décimo lugar para baixo está bem apertado, tem muitos pontos ainda a serem disputados”, concluiu o treinador.

O Santos voltará a campo somente no dia 04 de agosto, quando enfrentará o Juventude, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Vila Belmiro. A expectativa é de que o duelo seja um confronto direto na luta contra o Z4.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.