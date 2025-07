Com saída de Wesley, Daniel Sales ganha espaço no Flamengo

Com a venda do lateral-direito Wesley para a Roma (ITA), outro lateral-direito ganhou espaço no Flamengo:Daniel Sales, de apenas 19 anos. Cria da base rubro-negra, o jovem foi relacionado por Filipe Luís na vitória sobre o Bragantino por 2 a 1.

Além disso, naturalmente, Daniel Sales já tem participado de treinos com o elenco. Inclusive, a tendência é que apareça na lista de relacionados do Flamengo para a partida contra o Atlético, neste domingo (27), às 20h30, no Maracanã, pela 17ª rodada do Brasileirão.

Laterais do Flamengo

Apesar do crescimento de Daniel Sales, o Flamengo contratou Emerson Royal para a posição. Como ele não está regularizado ainda, a tendência é que Varela seja titular neste primeiro momento. O Rubro-Negro tem ainda Danilo para a posição, mas que joga quase sempre como zagueiro.

Daniel Sales é considerado uma das maiores promessas da base do Flamengo. Aliás, ele tem contrato com o Rubro-Negro válido até 2028, e multa rescisória de 50 milhões de euros (R$ 325 milhões). O lateral-direito soma convocações para a Seleção de base.

Aliás, ele, Matheus Gonçalves e Wallace Yan foram titulares de Filipe Luís no título mundial Sub-20 do Flamengo, em agosto do ano passado. Dessa forma, Daniel é preparado para ser promovido definitivamente aos profissionais do Flamengo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.