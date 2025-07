Nova vitória excelente do Flamengo. Dá medo até de elogiar

Leo Pereira vibra logo após fazer o gol que fez o Flamengo bater o Atlético-MG e assumir a liderança isolada do Brasileirão - (crédito: Fotos: Gilvan de Souza/Flamengo: )

O Flamengo obteve uma vitória difícil – e merecida – sobre o Atlético Mineiro, 1 a 0 no Maracanã, gol de Léo Ortiz. Uma cabeçada, aproveitando uma das raras bobeadas da defesa adversária ao longo da partida. Filipe Luis – não é recomendável elogiar – pela segunda vez consecutiva fez mudanças eventuais, nos momentos corretos. E quando a equipe preta e branca – que possui ótimos atletas – tentou mexidas em massa, já não havia fôlego para reagir. Se o Flamengo repetir partidas como esta e a anterior, aí sim, tem chances de ganhar o título. Se voltarem as barafundas do técnico, ficará brigando por vagas em competições continentais. Nada além.

Flamengo e Atlético disputaram um primeiro tempo equilibrado. Mas que foi prejudicado por uma arbitragem muito confusa, que deixou de marcar um pênalti de Gabriel Menino em Arrascaeta nos acréscimos. Um empurrão evidente por trás. O visitante vem de atuações ruins, mas cresce contra o Rubro-Negro, por conta da rivalidade. Dessa forma, transformou o que não fez nos últimos tempos numa partida convincente, na marcação e no jogo ofensivo. O Atlético deixou de ser eliminado por um triz pelo colombiano Bucaramanga dentro da Arena MRV, cujo primeiro campeão oficial, da Copa do Brasil de 2024, é o Flamengo.

Quase gol de Rony para o Galo

Rony desperdiçou uma chance aos cinco minutos, após presente de Rossi, e o time de Belo Horizonte assustou em contra-ataques. No melhor deles, Gabriel Menino chutou para fora, em bola colocada, à direita do goleiro. A equipe carioca fez um esforço para superar a vigilância do adversário, e também ameaçou, mas não conseguiu criar uma oportunidade fatal. A falta de Fausto Vera em Plata, aos 41 minutos, mas o apoiador era o último defensor e deveria ter recebido o cartão vermelho.

Flamengo garante os três pontos

No intervalo, os treinadores substituíram Allan e Fausto Vera, que haviam recebido amarelos. E é fato que o jogo ficou mais amarrado na etapa derradeira, embora não ocorresse supremacia de nenhum time, nada além de muitos passes para os lados, todos aguardando um espaço para aproveitar. Aos 61, Filipe Luis lançou Luiz Araújo e Wallace Yan. Na realidade, o Flamengo tinha mais posse. Encontrava, no entanto, a defesa fechada, e a dificuldade para invadir a área era grande.

Aos 29, Saravia fez nova falta, em Wallace Yan – seria a segunda advertência e a consequente expulsão – e Luiz Araújo levantou na cabeça de Léo Ortiz, que cabeceou sem marcação, para abrir o placar: 1 a 0. O Atlético promoveu mudanças, tentando reforçar a velocidade dos atacantes, e o Rubro-Negro teria que ser cuidadoso, pois a partida não estava decidida.

O Flamengo fez um recuo estratégico, pois o adversário não desistia, Restava aos cariocas, os contra-ataques, ou segurar a bola na frente, opção que não se via. Aos 42, Biel bateu forte para intervenção de Rossi. Viña saiu extenuado. O cansaço era o óbvio do jogo.

E se o Atlético não conseguiu empatar, a vitória, muito suada, foi rubro-negra. O Flamengo, como durante a semana, jogou para ganhar.

