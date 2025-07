Brasil intensifica preparação para semifinal da Copa América contra o Uruguai

A Seleção Brasileira Feminina segue se preparando para o duelo decisivo contra o Uruguai pela semifinal da Copa América. O confronto acontece nesta terça-feira (29/7), às 21h, no Estádio Rodrigo Paz Delgado. Após avançar com um empate sem gols diante da Colômbia, em partida marcada pela expulsão precoce da goleira Lorena aos 22 minutos do primeiro tempo, o Brasil concentra forças para corrigir detalhes e se impor novamente na competição.

Em entrevista coletiva no CT da LDU, a meio-campista Ary Borges explicou o foco da preparação: refinar o modelo de jogo proposto por Arthur e manter a evolução gradual da equipe.

“Tentamos evoluir jogo a jogo dentro daquilo que o Arthur passa pra gente. E eu acho que esse é o nosso principal objetivo. De a cada partida, a cada treino, poder fazer melhor. Poder fazer na maior parte do tempo aquilo que a gente tem dentro do nosso plano para cada partida. E colocando principalmente as ideias do nosso modelo de jogo. Isso vai fazer com que a gente entre mais concentrada”, afirmou.

Além disso, Ary destacou também a identidade da Seleção com um estilo ofensivo e intenso. Algo que, segundo ela, diferencia o Brasil de outras seleções no cenário mundial.

“A Seleção evoluiu muito nesse último ano. Para mim, esse retorno foi essencial para me adaptar e compreender as ideias do Arthur. Entender o estilo de jogo da Seleção e como me encaixar nele foi um processo necessário”, declarou.

Ary comemora retorno no Brasil

Aliás, a atleta vive um reencontro emocional com a camisa da Seleção justamente na competição em que marcou seu primeiro gol com a equipe principal, em 2022. Depois de um período de ausências por lesão, que a tirou inclusive dos Jogos Olímpicos de Paris, Ary voltou a ser convocada em fevereiro e retomou espaço com boas atuações.

“Para mim, esta competição tem sido muito especial por eu poder voltar a ter confiança, vestir essa camisa. Também de poder me sentir bem aqui dentro de novo e de agregar”, comentou.

Por fim, Ary reforçou a mentalidade do grupo do Brasil para enfrentar o Uruguai com máxima seriedade.

“Nós sempre buscamos propor o jogo. Encaramos o Uruguai como mais um adversário a superar em nosso caminho até a final. Vamos disputar com a maior seriedade possível, pois esse é o nosso principal objetivo no momento”, concluiu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.,