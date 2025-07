São Paulo vira a chave para a Copa do Brasil e Crespo indica mudanças no time

Embalado por três vitórias consecutivas no Campeonato Brasileiro, o São Paulo agora volta suas atenções para a Copa do Brasil. O Tricolor inicia nesta quinta-feira (31/7) a disputa das oitavas de final, quando recebe o Athletico-PR no Morumbis pelo jogo de ida do confronto eliminatório.

Durante a entrevista coletiva concedida na noite de domingo, após o triunfo sobre o Fluminense, o técnico Hernán Crespo antecipou a possibilidade de poupar alguns jogadores para o duelo contra os paranaenses. Principalmente devido ao desgaste físico e mental acumulado nas últimas rodadas.

“Devemos (mesclar)”, disse Crespo, ao ser questionado sobre a chance de mexer no time titular, antes de destacar que a equipe a ser escalada seguirá competitiva.

“(Usar o que há) De melhor, sempre. Depende das características, o desgaste de energia e desgaste psicológico, vocês sabem. É mata-mata, tem 180 minutos. Então temos que equilibrar as energias. Temos gente pendurada, vamos ver. A ideia é sempre competir e tentar ganhar o jogo”, completou o treinador argentino.

As mudanças no São Paulo

Aliás, um dos indícios dessa possível rotação foi visto já na rodada passada. Afinal, contra o Fluminense, o atacante André Silva começou no banco de reservas. O jogador havia reclamado de um pisão sofrido na partida contra o Juventude e vinha de sequência intensa, o que motivou a escolha da comissão técnica por preservá-lo.

Para o confronto de quinta-feira, Crespo já sabe que não poderá contar com o zagueiro Ferraresi. Afinal, ele está suspenso após receber o cartão vermelho no duelo contra o Náutico na fase anterior da competição. Assim, a tendência é que Alan Franco, mesmo com dores musculares que o tiraram nos minutos finais da última partida, atue ao lado de Sabino e Arboleda, formando o trio de zaga titular.

Além disso, o atacante Ferreira, que recebeu o terceiro cartão amarelo contra o Fluminense e não vai atuar na próxima rodada do Brasileirão, também tem grandes chances de começar como titular. Ele pode formar a dupla de ataque com André Silva ou Luciano.

