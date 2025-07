Com clássico à vista, Palmeiras intensifica preparação para encarar o Corinthians

O Palmeiras realizou na manhã desta segunda-feira (28/7), na Academia de Futebol, mais uma etapa de preparação para o aguardado clássico contra o Corinthians. O embate é válido pela partida de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Aliás, o confronto acontece nesta quarta-feira (30/7), às 21h30, na Neo Química Arena.

Após atividades de ativação muscular e aquecimento, o elenco participou de um treino focado em marcação e aproximação, com três equipes em campo e a obrigatoriedade de poucos toques na bola por jogador. Contudo, na sequência, os atletas foram divididos em dois grupos para um trabalho técnico em campo reduzido, simulando situações de jogo sob pressão.

Além disso, os atacantes Bruno Rodrigues e Felipe Anderson cumpriram cronograma com parte das atividades no campo e parte interna. Por outro lado, Paulinho e Murilo seguiram tratamento no Centro de Excelência, sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance.

A possível escalação do Palmeiras tem: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Bruno Fuchs e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista e Mauricio; Sosa (Luighi), Facundo Torres e Vitor Roque.

Jovem goleiro celebra promoção no time do Palmeiras

Enquanto o time principal se concentra para mais um Dérbi decisivo, uma jovem promessa vem ganhando espaço e atenção. Afinal, o goleiro Aranha, de 20 anos, um dos destaques da base alviverde nos últimos anos, celebrou o momento vivido ao ser integrado ao elenco profissional.

“Eu fico muito feliz com a oportunidade de ser integrado ao Profissional. É um sonho! Graças a Deus, vêm acontecendo essas coisas boas comigo. Sou grato à minha família também por tudo. Eu costumo dizer que é o trabalho. Se hoje eu estou aqui, é pelo meu trabalho constante todos os dias dentro de campo, me doando sempre por essa camisa dentro dos gramados. Poder fazer parte desse elenco sensacional, essa estrutura, eu nunca imaginava estar aqui. Mas como eu falei, é fruto do meu trabalho constante e uma responsabilidade imensa estar junto com os melhores goleiros do Brasil. Fazer parte desse elenco é gratificante demais e motivo de muita alegria”, declarou o pernambucano de Paudalho.

