Santos tem campanha pior do que no ano de rebaixamento e liga alerta

Santos tem campanha pior na comparação com ano do rebaixamento - (crédito: Foto: Paulo Paiva /Sport Recife.)

A sequência de três partidas sem vitórias acendeu o sinal de alerta no Santos. Afinal, o empate diante do Sport, no sábado (26), não só ampliou o jejum de triunfos como também empurrou o Peixe para dentro da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com 15 pontos em 16 rodadas, o time comandado por Cleber Xavier ocupa a 17ª colocação, desempenho inferior ao registrado no mesmo recorte da temporada de 2023, ano que culminou com o inédito rebaixamento do clube para a Série B.

Há dois anos, mesmo vivendo um momento turbulento, o Santos somava 17 pontos após 16 jogos e estava fora do Z-4. No entanto, a equipe não conseguiu sustentar o rendimento no restante da competição e acabou rebaixada na última rodada. Os números atuais são ainda mais preocupantes, pois evidenciam uma queda no rendimento em diversos aspectos, inclusive no ataque.

Sem Neymar, que se juntou ao clube apenas nesta temporada, o Santos marcou apenas 15 gols até aqui, três a menos do que na mesma altura do campeonato em 2023. Por outro lado, o setor defensivo mostra um leve progresso. Afinal, são 21 gols sofridos, contra 25 do mesmo período.

Além da pontuação baixa, a fase recente também pesa. A equipe vive a segunda pior sequência no Brasileirão 2025. São três jogos sem vencer, atrás apenas da sequência de cinco partidas sem triunfo entre a quinta e a nona rodada. O desempenho pós-parada para o Mundial de Clubes preocupa dirigentes e comissão técnica, especialmente com o retorno da pressão da torcida.

Santos tenta recuperação no Brasileiro

Com o objetivo de reencontrar o caminho das vitórias e deixar a incômoda zona da degola, o Santos terá pela frente um confronto direto com o penúltimo colocado Juventude, na próxima segunda-feira (4), às 20h, no Morumbis. Aliás, o duelo é tratado internamente como decisivo para o futuro do time no campeonato.

