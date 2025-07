Presidente do Corinthians descarta rescindir com Memphis Depay

Presidente do Corinthians nega rescisão com Memphis - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Ag. Corinthians)

Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas, o Corinthians não cogita rescindir ou renegociar o contrato com Memphis Depay. A garantia foi dada pelo presidente interino Osmar Stabile, durante evento que marcou os 60 dias de sua gestão após o afastamento de Augusto Melo.

“O Corinthians não estuda. Não foi tratado nenhum assunto deste até o momento. Se vazou qualquer tipo de informação, essas informações não são verdadeiras. Tudo que nós conversamos com o atleta foi de manter o contrato. Ele cumpre a parte dele e o Corinthians cumpre a sua parte. Toca o barco para a frente”, disse Stabile.

Memphis, que tem contrato com salário acima de R$ 1 milhão mensais, ainda recebe luvas e bonificações por metas de desempenho, como presença em jogos e participações em gols. Em agosto, vencem as gratificações pela primeira fase do contrato. Aliás, o jogador já tem R$ 9,4 milhões assegurados, com possibilidade de aumento, dependendo do rendimento nas partidas restantes do mês. Contudo, a partir de setembro, o clube terá de pagar mais 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,5 milhões), referentes à segunda parcela das luvas.

Mesmo com o planejamento para entrada de recursos em agosto, como os R$ 50 milhões da Nike pela renovação contratual, o clube não tem liquidez para arcar com os pagamentos à vista. Por isso, busca com Memphis um acordo de parcelamento, o que também deve ser feito com outros atletas do elenco.

“Existe um contrato e vamos cumprir. Não tem como ser diferente. Ele está trabalhando dentro daquilo que estava estabelecido em contrato e nós estamos cumprindo também. Pagamos, está tudo em ordem, não tem problema nenhum. Pagamos direitos de imagem, premiação e vamos cumprir com as outras duas parcelas combinadas dentro do cronograma estabelecido”, completou o mandatário.

As polêmicas entre Corinthians e Memphis Depay

O atacante holandês chegou a demonstrar insatisfação nos bastidores pelos atrasos nos pagamentos de premiações e falta de comunicação com a diretoria. No início de julho, ele faltou a um treino, mas se desculpou no dia seguinte com o grupo. O clube firmou acordo para parcelar as dívidas em três vezes.

Mesmo com ruídos internos e uma pichação recente no muro do Parque São Jorge citando o seu nome, Memphis teve um encontro com representantes da Gaviões da Fiel. Aliás, na conversa, reafirmou o comprometimento com o Corinthians e o desejo de cumprir seu contrato até o fim.

Em campo, Memphis Depay respondeu com bola na rede. Afinal, ele marcou o gol de empate contra o Botafogo, fora de casa, e segue como o jogador com mais participações diretas em gols na temporada. Já são 17 no total, o que sustenta sua importância técnica no elenco.

Sobre os rumores de que o próprio jogador teria ouvido sobre uma possível rescisão, Stabile reafirmou que o clube está sempre aberto ao diálogo, mas nenhuma conversa oficial aconteceu.

“Até o momento, ninguém do estafe dele me procurou, nem ele, para a gente conversar sobre esse assunto. O Corinthians está aberto para conversar com os jogadores, conversamos com o Yuri, renovamos o contrato. Tem outros jogadores que vão vencer o contrato e nós vamos ter que conversar. Mas eu não recebi do estafe dele, nem dele, qualquer menção sobre o assunto”, concluiu.

