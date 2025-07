Corinthians x Palmeiras tem equilíbrio em mata-mata e estreia na Copa do Brasil

A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras, que atravessa gerações, ganha nesta quarta-feira um novo capítulo: pela primeira vez na história, os dois gigantes se enfrentam pela Copa do Brasil, em duelo válido pelas oitavas de final da edição de 2025.

Apesar da estreia no torneio nacional, o confronto em mata-matas não é novidade. Afinal, este será o 22º embate eliminatório entre os clubes em competições oficiais. Até aqui, o Palmeiras leva pequena vantagem, com 12 classificações contra 10 do Corinthians.

Disputa intensa ao longo das décadas

Desde o primeiro confronto decisivo, em 1938, pelo Campeonato Paulista, quando o então Palestra Itália superou o rival alvinegro, a rivalidade se espalhou por diversos torneios: estaduais, nacionais, interestaduais e continentais.

Contudo, no Campeonato Paulista, o Corinthians tem o domínio. Afinal, são 10 classificações contra 7 do Palmeiras. Aliás, a mais recente delas aconteceu em 2025, quando o Timão bateu o Verdão na final, quebrando uma sequência recente de triunfos do rival. Entretanto, em 2021 (semifinal) e 2020 (final), o Palmeiras havia levado a melhor.

Já em torneios internacionais e nacionais, o retrospecto é amplamente favorável ao time alviverde. Afinal, pela Libertadores, o Palmeiras venceu os dois confrontos: em 1999, nas quartas de final, e em 2000, na semifinal, ambos com eliminações dolorosas para os corintianos. Também foi do Verdão a vitória na final do Brasileirão de 1994 e nas decisões do Rio-São Paulo de 1951 e 1993.

O equilíbrio histórico se reflete na tensão que envolve cada confronto. Ao longo dos anos, o Dérbi já decidiu títulos estaduais, definiu rumos em competições sul-americanas e agora estreia no formato mata-mata da Copa do Brasil. Uma lacuna que, curiosamente, existia até 2025, mesmo com ambos sendo protagonistas frequentes do torneio.

Últimos encontros decisivos:

2025 – Corinthians campeão paulista sobre o Palmeiras

2021 – Palmeiras eliminando o rival na semi do Paulista

2020 – Palmeiras campeão paulista em cima do Corinthians

2018 – Corinthians venceu o Verdão nos pênaltis na final estadual

Ao todo, são 22 confrontos eliminatórios, distribuídos da seguinte forma:

Paulistão: Corinthians 10 x 7 Palmeiras

Libertadores: Palmeiras 2 x 0 Corinthians

Brasileirão: Palmeiras 1 x 0 Corinthians

Rio-São Paulo: Palmeiras 2 x 0 Corinthians

