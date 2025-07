Membros do ???Terrabolistas??? discordam de Dorival ao poupar o Corinthians

Participantes do podcast “Terrabolistas” condenam escolha de Dorival Júnior em poupar titulares no Brasileirão e priorizar clássico contra o Palmeiras pela Copa do Brasil - (crédito: Foto: Reprodução / YouTube)

O técnico Dorival Júnior decidiu preservar algumas das suas principais peças no último compromisso do Corinthians, o empate com o Botafogo pelo Brasileirão, no último sábado (26). A estratégia do comandante foi priorizar o clássico contra o Palmeiras pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, que ocorrerá, às 21h30, na Neo Química Arena, nesta quarta-feira (30). Contudo, na edição da última segunda-feira (28), do podcast “Terrabolistas”, os integrantes não aprovaram a decisão do treinador.

Afinal, a jornalista Aline Bravo considera que Dorival Júnior deveria dar preferência ao Campeonato Brasileiro.

“Não é para comemorar na minha opinião. É claro que, assim, tava jogando fora de casa, mas eu se fosse o Dorival, não teria poupado. O Corinthians precisa engatar uma sequência (de vitórias). Uma coisa é você poupar um time quando tem muitos jogos em seguida, quando você está jogando há meses”, argumentou a profissional de comunicação.

“Outra situação é quando você teve uma pausa de um mês, o seu time não foi para o Mundial de Clubes. Você teve um mês para treinar tática, entrosamento e você começa a poupar precisando entregar resposta para o clube, para a diretoria e a torcida. Então assim, eu não escolhi essa escolha do Dorival de poupar”, complementou Aline.

“Situação do Corinthians é melhor, mas não significa que chega bem”

O comentarista Pedrão Fut adotou um discurso semelhante vê como um erro em colocar o clássico contra o Palmeiras como o ponto central do planejamento do clube.

“Acho que, sinceramente, a situação é melhor do que a duas semanas atrás. Só que isso não significa que chega bem, que é bom. Eu acho pouco inteligente que o Dorival tenha poupado o time, porque eu acho que ele joga contra ele no sentido de colocar essa decisão da Copa do Brasil, esse confronto contra o Palmeiras como prioridade ou como uma régua, uma métrica para medir o trabalho”, alegou o comunicador

“Porque você viu um Corinthians que conseguiu competir contra o Cruzeiro, um dos três melhores times do Brasil atualmente. Você conseguir empatar com essa equipe, jogando melhor, dá para tirar vários pontos positivos”, acrescentou Pedrão.

Por fim, ele citou que o Timão deveria centralizar seus esforços no Brasileirão.

“Quando você poupa contra um Botafogo e depois nós vimos as mudanças de intervalo. As entradas do Yuri Alberto, do Matheuzinho pelo lado direito, do próprio Memphis, que dava para vencer o Botafogo. O que garante calendário no ano que vem, que o Corinthians não precise passar novamente por uma pré-Libertadores, é uma classificação no Campeonato Brasileiro. O futebol brasileiro vive de momento”, argumentou o comentarista.

“O Corinthians só tem mais uma Copa do Brasil para disputar contra um Palmeiras, que independente das reclamações da torcida, hoje é muito superior ao Corinthians. Tirando o fator derby é uma surpresa se o Corinthians passar pelo Palmeiras e mesmo assim isso não é garantia de título na Copa do Brasil”, concluiu Pedrão.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.