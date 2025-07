Douglas Luiz se reapresenta com atraso, pede desculpas e será multado pela Juventus

Douglas Luiz não marcou gols nem deu assistências nos 27 jogos que disputou na temporada 2024/25 - (crédito: Foto: Kevin C. Cox/Getty Images)

Douglas Luiz se reapresentou à Juventus com quatro dias de atraso e pediu desculpas ao técnico Igor Tudor e aos companheiros de equipe. A informação foi publicada pelo jornal italiano La Stampa. Apesar do atraso e da ausência sem justificativa na semana passada, o clube não pretende afastá-lo do elenco, mas vai aplicar uma multa pesada.

LEIA MAIS: Sorteio da Copa do Mundo de 2026 tem data e local definidos

O valor da punição pode variar entre 38 mil e 115 mil euros (R$ 243,2 a 736 mil), segundo o jornal. Ainda assim, o meio-campista brasileiro seguirá treinando com o grupo até que sua saída se concretize, algo visto internamente como inevitável.

Douglas Luiz chegou à Juventus na última janela de transferências, vindo do Aston Villa, mas não conseguiu render o esperado. Dessa forma, não marcou gols nem deu assistências nos 27 jogos que disputou, além de sofrer com lesões e enfrentar atritos nos bastidores. A diretoria já havia decidido negociá-lo, e o recente episódio só reforçou essa ideia.

Na tentativa de amenizar o clima, o jogador se reuniu com o diretor Cristiano Giuntoli para prestar esclarecimentos e, em seguida, fez atividades separadas. Mesmo com o episódio, ele continuará sendo relacionado para os treinos e jogos até que a transferência se concretize.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.