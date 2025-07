Inter e Fluminense voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil após polêmica final de 92

Inter e Fluminense voltam a se enfrentar pela Copa do Brasil após 33 anos. Nesta quarta-feira (30/7), às 21h30 (de Brasília), os rivais duelam no Beira-Rio, palco do jogo histórico na decisão do torneio, em dezembro de 1992 – curiosamente, único confronto entre os times na copa.

Na ocasião, o Inter conquistou sua única Copa do Brasil ao reverter uma derrota na ida, nas Laranjeiras, no Rio de Janeiro, por 2 a 1. A volta, marcada por muitas polêmicas, terminou em 1 a 0 para o Colorado, que sagrou-se campeão pela primeira e, até o momento, única vez.

Relembre o título do Inter

O ano era 1992. A Copa do Brasil estava apenas em sua quarta edição, com Inter e Fluminense chegando pela primeira vez à grande final. No Rio de Janeiro, no dia 10 de dezembro, os times fizeram um jogo equilibrado, mas com ligeira superioridade do Fluminense, que jogava em casa – Estádio das Laranjeiras. O ídolo Ézio marcou duas vezes – uma em cada tempo -, dando a vitória ao Flu por 2 a 1. Caíco, com uma jogada espetacular, enfileirando a defesa adversária, havia empatado o jogo no começo da etapa final.

Para a volta no Gigante da Beira-Rio, três dias mais tarde, o Inter era todo ataque, já que precisava da vitória. À época, havia a regra de gol fora de casa, o que significava que um triunfo simples por 1 a 0 bastava para o título colorado. Aos 42′ da etapa final, o placar ainda marcava 0 a 0, quando Zé Teodoro, do Fluminense, foi expulso pelo segundo amarelo por retardar o reinício de jogo.

No minuto seguinte, Pinga sofreu pênalti discutível, para desespero dos atletas do Flu, que rodearam o árbitro José Aparecido de Oliveira. O zagueiro Célio Silva foi para a bola, fuzilando rasteiro no meio do gol para, então, superar Jefferson. O arqueiro protagonizara dois milagres já na etapa final, aliás. Assim, o Inter ficou com o título inédito da Copa do Brasil. 33 anos depois, os times voltam a duelar, agora pelas oitavas de final da competição. Quem passará: Inter ou Fluminense?

