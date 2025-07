De volta após lesão, Coutinho comenta empate do Vasco com o CSA - (crédito: Foto: Matheus Lima/Vasco)

O meia Philippe Coutinho comentou o empate em 0 a 0 do Vasco contra o CSA, nesta quarta-feira (30/7), pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Após o apito final, o jogador falou ainda no gramado do Rei Pelé, em Maceió (AL), sobre a dificuldade que o Cruz-Maltino vem tendo para reencontrar o caminho das vitórias na temporada.

De volta após quatro jogos fora por lesão, o craque admitiu o momento difícil, mas crê que a equipe vem melhorando de rendimento apesar dos resultados adversos.

“É um momento difícil, porque os resultados não são positivos, como a gente esperava a cada jogo. Mas eu acho também, nesses jogos que eu fiquei fora, pude acompanhar, na minha avaliação o time tem jogado bem. Tiveram jogos que a gente merecia ganhar. Claro que quando a vitória não vem, fica uma pressão muito grande, mas faz parte. Time grande é assim”, iniciou.

Coutinho, então, comentou mais especificamente sobre o empate contra o CSA. Para ele, a boa atuação defensiva do time alagoano foi o que atrapalhou o Vasco.

“E falando de hoje, era um jogo que a gente tinha que movimentar a bola rápido, a gente tentou fazer isso. Estava difícil furar o bloqueio deles defensivamente, mas tem o jogo de volta. Era bom a gente terminar inteiro para decidir em casa”, disse.

Coutinho convoca torcida do Vasco

Por fim, o craque voltou a adotar tom otimista, convocando o torcedor a comparecer no jogo da volta, na próxima quinta-feira (7/8), em São Januário.

“O importante é a gente manter a cabeça e ver que a gente está trabalhando de maneira correta para conseguir buscar os resultados positivos e, assim, vir numa crescente tanto no Brasileiro, quanto nesse jogo de volta em casa. Vai ser muito importante junto com o nosso torcedor, no nosso Caldeirão”, encerrou.

