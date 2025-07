Lucas Silva reclama de lance de Pottker com Fagner e analisa empate do Cruzeiro

Após o empate do Cruzeiro em 0 a 0 com o CRB, o volante Lucas Silva reclamou bastante de uma falta dura do atacante William Pottker em Fagner, que ocorreu já nos acréscimos da partida. O camisa 16 da Raposa, inclusive, afirmou que o lance era para cartão vermelho e questionou a ausência do VAR para checagem.

“Não consigo nem explicar direito. Não sei se foi com maldade, mas o Fagner nem conseguiu ficar em pé na partida. Poderia ter olhado no VAR. Muito lance para ser analisado. Hoje em dia, um carrinho desse, era para vermelho direto”, comentou Lucas Silva em entrevista à “Amazon Prime”.

Lucas Silva, aliás, também analisou o resultado do Cruzeiro no Mineirão. Com o 0 a 0, a Raposa terá que agora vencer fora de casa, quinta que vem (7/8), para assegurar a classificação sem a necessidade dos pênaltis.

Sequência do Cruzeiro

A igualdade em casa simboliza ainda o terceiro jogo seguido sem vitória do Cruzeiro. Antes, vale lembrar, o time mineiro empatou com o Corinthians, em São Paulo, também por 0 a 0, e perdeu para o Ceará por 2 a 1, no último final de semana, no Mineirão.

“A gente tem de ter calma e tranquilidade, sem se afobar. Temos de nos unir, nos fortalecer e retomar o caminho das vitórias”, concluiu Lucas Sila.

Os tropeços, aliás, tiraram o Cruzeiro da liderança do Brasileirão. Assim, a equipe comandada por Leonardo Jardim tentará recuperar a ponta neste domingo (3), visitando o Botafogo às 16h.

