Zé Ivaldo não deve mais jogar com a camisa do Santos

A trajetória de Zé Ivaldo no Santos está perto do fim. Após uma sequência de partidas com desempenho abaixo do esperado, o zagueiro foi afastado pelo clube e dificilmente voltará a vestir a camisa alvinegra nesta temporada. Seu último jogo foi na derrota por 3 a 0 diante do Mirassol, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

A atuação do defensor naquele confronto gerou forte insatisfação nos bastidores da Vila Belmiro e recebeu críticas intensas da torcida. Desde então, o jogador ficou fora dos compromissos seguintes contra Internacional e Sport. A decisão de não utilizá-lo mais partiu da diretoria em conjunto com a comissão técnica.

O Santos já comunicou ao Cruzeiro, clube detentor dos direitos de Zé Ivaldo, sobre o afastamento. A expectativa é de que o defensor seja reintegrado à equipe mineira ou negociado com outro clube. O Peixe, inclusive, está disposto a rescindir o contrato de forma imediata.

Contratado no início do ano por empréstimo, o zagueiro tinha em seu vínculo uma cláusula de compra obrigatória caso atingisse 60% de participação nos jogos da temporada. Com 52 partidas previstas no calendário santista, isto significaria atuar em pelo menos 33 delas. Até o momento, Zé Ivaldo entrou em campo em 26 jogos oficiais. Assim, a diretoria tomou a decisão de retirá-lo da lista de relacionados nas últimas rodadas para evitar o acionamento automático da cláusula.

Além disso, como já participou de 12 partidas no Brasileirão, ele não pode se transferir para outra equipe da mesma divisão nesta temporada. Com isso, o Cruzeiro deve buscar interessados fora da elite nacional ou até mesmo no mercado internacional.

Santos volta ao mercado por um novo zagueiro

Com a saída encaminhada, o Santos já está no mercado em busca de um novo zagueiro. A ideia da comissão técnica é contratar apenas mais um reforço para o setor defensivo, considerando também que o recém-chegado Willian Arão, volante de origem, pode estar sendo improvisado na zaga em caso de necessidade.

Além de Arão, o Santos também anunciou recentemente as chegadas dos laterais Igor Vinícius e Mayke e do meia-atacante paraguaio Gustavo Caballero. Assim, a diretoria segue mapeando o mercado em busca de reforços pontuais para qualificar o elenco na luta contra o rebaixamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.