Jornal espanhol destaca que Filipe Luís fez 'favores' ao Atlético de Madrid com reforços no Flamengo - (crédito: Gilvan de Souza/Flamengo)

A chegada de dois reforços no Flamengo pode ter sido um grande favor para o Atlético de Madrid, de acordo com a imprensa espanhola. Saúl Ñíguez e Samuel Lino deixaram o clube espanhol para defender o Rubro-Negro.

Dessa forma, de acordo com o jornal “Marca”, além de Filipe Luís, ter tido “papel fundamental nas duas movimentações recentes que beneficiaram os colchoneros”, ele também fez dois “grandes favores” ao Atlético de Madrid.

Antes, vale ressaltar que tanto Saúl quanto Lino estavam foram dos planos de Diego Simeone para a sequência do time espanhol.

Assim, o próprio Saúl disse que ter Filipe Luís como treinador foi um fator decisivo para sua transferência. Afinal, ele chegou a receber outras propostas mais lucrativas. Dessa forma, ele aceitou reduzir significativamente os valores pendentes na rescisão, cerca de 4 dos 14 milhões de euros brutos. Além disso, a compensação salarial que o Flamengo ofereceu foi crucial para o desfecho do caso, ainda de acordo com o Marca.

Já na contratação em definitivo de Samuel Lino, o Rubro-Negro não apenas investiu cerca de 25 milhões de euros (incluindo bônus), como também liberou uma das vagas no elenco do Atlético. Afinal, o clube contratou Thiago Almada para a temporada. Além disso, o Atlético recebeu quase o triplo do investimento que fez no atacante três anos atrás.

Reforços no Flamengo

O Flamengo anunciou quatro reforços nesta janela de transferências. Além das chegadas do meia Saúl Ñínguez e do atacante Samuel Lino, o clube também contratou o lateral Emerson Royal e o meia Carrascal.

Aliás, Emerson Royal, Saúl e Samuel Lino já estão regularizados no BID e podem atuar na partida contra o Atlético Mineiro, nesta quinta-feira (31), pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil, no Maracanã.

Carrascal, que desembarcou no Rio de Janeiro na quarta-feira (30), não foi inscrito a tempo. No entanto, o meia colombiano estará presente no estádio, para ser apresentado para a torcida rubro-negra.