Palmeiras sofre com problemas na defesa em meio a jogos decisivos no ano

A confirmação de um edema na coxa esquerda de Bruno Fuchs ampliou os desafios do técnico Abel Ferreira para escalar a defesa do Palmeiras nos próximos compromissos da temporada. O zagueiro, que vinha sendo titular absoluto após a lesão de Murilo, preocupa para o duelo decisivo contra o Corinthians, na próxima quarta-feira (6), pelas oitavas de final da Copa do Brasil.

A lesão de Fuchs é considerada menos grave do que um estiramento muscular, mas o defensor já está sob os cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do clube. Com isso, ele dificilmente terá condições de enfrentar o Vitória, no domingo (3), às 19h30, no Barradão, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, pode se tornar desfalque também para o clássico decisivo no Allianz Parque.

A ausência do camisa 3, um dos nomes mais regulares do sistema defensivo nas últimas semanas, representa um golpe significativo para a equipe. Afinal, o Verdão já não conta com Murilo desde o fim de junho, por conta de uma lesão também na coxa. Com o departamento médico lotado, restam apenas três zagueiros de ofício à disposição: Gustavo Gómez, Micael e Benedetti.

O paraguaio, inclusive, teve atuação questionada no jogo de ida contra o Corinthians, quando o Verdão saiu derrotado por 1 a 0. Já os jovens Micael e Benedetti ainda buscam ritmo e confiança em meio ao calendário apertado.

Há poucas semanas, o Palmeiras ainda contava com Naves como opção. Contudo, o defensor foi emprestado ao Alverca, de Portugal, diante da pouca utilização por parte de Abel Ferreira. Agora, a escassez de zagueiros limita as possibilidades do técnico para adotar uma escalação alternativa no confronto com o Vitória. Ainda mais com o Dérbi decisivo se aproximando.

Time deve ter algumas mudanças

A tendência é que Abel promova um time misto no domingo, priorizando a recuperação física de seus principais atletas. Mas com apenas três zagueiros à disposição, qualquer mudança no setor exige atenção especial e pode forçar adaptações táticas.

A definição do time titular estará sendo feita nos próximos treinos na Academia de Futebol. Após enfrentar o Vitória, o Palmeiras recebe o Corinthians na quarta-feira (6), às 21h30, no Allianz Parque, precisando vencer por dois gols de diferença para avançar diretamente às quartas da Copa do Brasil, ou por um para levar a decisão aos pênaltis.

