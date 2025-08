Roberto Assaf: Flamengo perde jogo e vantagem

E voltaram as barafundas de Filipe Luis no Flamengo. Mandou ao campo uma escalação sem consistência, que não criou praticamente nada de interessante. Assim, tomou um baile tático do Atlético, que recebeu pelo menos uma bola de graça para vencer o Flamengo por 1 a 0, dentro do Maracanã.

Para evitar cobranças, neste sentido, o técnico pôs os três novos contratados no gramado. Como se eles fossem craques extraordinários que pudessem transformar o jogo. O Rubro-Negro havia realizado duas ótimas partidas. Mas voltou a cometer os erros habituais – notadamente a letargia que irrita qualquer torcedor. A derrota, não foi necessariamente uma surpresa.

Esquema do Galo funcionou

O Atlético entrou fechado, com três zagueiros, e a busca pelos contra-ataques, e o Flamengo com apoiadores que não rendiam, pois não arriscavam nada. Forçava o empate 0 a 0. E um jogo amarrado, mais interessante para o visitante, cuja tarefa prioritária era evitar a derrota. Hulk furou cruzamento de Gustavo Scarpa no comecinho e Évertton Araújo, fortuitamente, acertou o travessão com meia hora. Aos 41, Plata fez tabela com Pedro e bateu forte, para defesa de Éverson. No fim da primeira etapa, o time de Minas desperdiçou duas saídas de bola velozes, com Cuello e Igor Gomes, o que fez do resultado, até ali, justo.

Flamengo inoperante no ataque

Filipe Luis não providenciou mudanças para o tempo derradeiro. E a partida ficou ainda mais complicada para o Flamengo, que não conseguia levar perigo ao Atlético, e pior, vez por outra sofria contra-ataques, cujos adversários acertavam o alvo. Aos 12 minutos, o treinador mexeu três vezes, lançando Ayrton Lucas – Viña ainda se recupera, Samuel Lino, para a vaga de Matheus Gonçalves, e Wallace Yan, que substituiu Luiz Araújo. A esperança, agora, é a de que o time possa andar.

Engano. Aos 20, na habitual brincadeirinha da zaga, a perigosa troca de passes, Léo Pereira deu de graça para Cuello, que não teve problema para fazer 1 a 0. O Atlético recuou demais, e deixou o Flamengo fazer pressão desordenada, tanto que Samuel Lino quase empatou, aos 37, em boa defesa de Éverson. Mas era difícil afirmar quais as posições ocupavam os jogadores do time carioca, naquele fim de festa. Na visão dos comentaristas, a impressão era a de que o Flamengo vencia sem problemas. Não. O Flamengo perdeu. Samuel Lino, impedido, marcou. Mas não valeu. E o clube da Gávea terá que ganhar em Belo Horizonte para continuar na Copa do Brasil. Que horror!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.