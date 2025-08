Botafogo busca contratação do goleiro Neto, do Bournemouth - (crédito: Foto: Eddie Keogh/Getty Images)

O Botafogo já mira o possível substituto do goleiro John, que negocia ida para o West Ham (ING). O Glorioso, afinal, está tentando a contratação de Neto, brasileiro de 36 anos do Bournemouth, também da Inglaterra.

Segundo informações do “ge” deste domingo (3/8), o Botafogo enxerga a negociação como avançada. A proposta do Glorioso envolve contrato de dois anos, além de uma cláusula para extensão por mais uma temporada. Atualmente, seu vínculo com o Bournemouth vai até meados de 2026. No entanto, ele deve rescindir com o time inglês e chegaria sem custos.

LEIA MAIS: Atuações do Botafogo contra o Cruzeiro: ridículo, patético, brochante…

Revelado pelo Athletico, Neto está na Europa há 15 anos. Ele começou sua caminhada no Velho Continente em 2010, quando assinou com a Fiorentina (ITA). Por lá, virou ídolo, permanecendo por cinco temporadas. Depois, foi para a Juventus, onde era reserva de Gianluigi Buffon.

Após esta empreitada, se mudou para o Valencia, fazendo 90 partidas em dois anos. Então, foi para o Barcelona, ficando na reserva de Ter Stegen. Em 2022/23, assinou com o Bournemouth, realizando 63 jogos antes de ser emprestado ao Arsenal. Nos Gunners, porém, só atuou em uma partida. Retornou ao time de origem e participou de duas partidas no Premier League Summer Series, torneio amistoso envolvendo outros três rivais da Elite inglesa. Foram 45 minutos contra o West Ham (neste domingo, aliás) e mais 45 contra o Everton.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.