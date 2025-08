Crespo supera Zubeldía no São Paulo com metade dos jogos

Crespo faz mais pontos que Zubeldía no Brasileirão, com metade dos jogos - (crédito: Fotos: Rubens Chiri e Paulo Pinto/Saopaulofc.net)

Hernán Crespo parece ter reencontrado sua melhor fase no comando técnico do São Paulo. Após a vitória por 2 a 1 sobre o Internacional, neste domingo (03/8), no Morumbis, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, o treinador argentino alcançou números superiores aos do seu antecessor, Luis Zubeldía, e começa a ganhar cada vez mais confiança.

Em seis jogos sob o comando de Crespo nesta edição do Brasileirão, o São Paulo conquistou 13 pontos. Nesta sequência foram quatro vitórias seguidas, além de um empate e apenas uma derrota. O desempenho já supera o de Zubeldía, que em 12 partidas à frente da equipe somou apenas 12 pontos. A sequência de atuações abaixo do esperado foi determinante para a saída do treinador.

Com o triunfo diante do Inter, o Tricolor chegou aos 25 pontos e fechou a rodada na 8ª colocação da tabela, consolidando a boa fase sob a nova comissão técnica. A atuação convincente rendeu elogios não apenas da torcida, mas também dos próprios jogadores.

Aliás, após a partida, o zagueiro Arboleda destacou a transformação promovida por Crespo no ambiente e no estilo de jogo da equipe.

“(Crespo) Mudou muito a nossa cabeça. O treinador chegou com umas ideias muito bacanas, passou o que tinha que passar para a gente, e fomos pegando os treinos dele e as coisas que ele passou da melhor maneira. A cada jogo a gente vai demonstrando dentro do campo”, afirmou o equatoriano.

Próximo compromisso dos comandados de Crespo

Assim, o São Paulo volta a campo nesta quarta-feira (06/8). Afinal, o Tricolor encara o Athletico Paranaense, às 19h30, na Ligga Arena, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. A equipe de Crespo joga pelo empate para avançar na competição.

