Com Abel, Palmeiras virou apenas três de nove confrontos eliminatórios

O Palmeiras terá uma missão complicada nesta quarta-feira, às 21h30, no Allianz Parque, diante do Corinthians. Afinal, o Verdão precisa reverter a desvantagem do jogo de ida e conquistar a classificação às quartas de final da Copa do Brasil. O desafio, no entanto, esbarra em um retrospecto pouco animador do time sob o comando de Abel Ferreira quando se trata de virar confrontos em mata-mata.

Desde que chegou ao clube, em 2020, Abel comandou o Verdão em nove confrontos eliminatórios em que saiu atrás no jogo de ida. Apenas em três ocasiões o Palmeiras conseguiu a classificação, todas elas pelo Campeonato Paulista.

Na semana passada, o time alviverde perdeu por 1 a 0 na Neo Química Arena e agora precisa vencer por dois ou mais gols de diferença para avançar. Um triunfo por um gol leva a decisão para os pênaltis.

Curiosamente, a última vez que o Palmeiras precisou reverter uma desvantagem foi contra o mesmo Corinthians, na final do Paulistão 2024. Após perder a ida em casa por 1 a 0, o Verdão não conseguiu sair do 0 a 0 fora de casa e viu o rival erguer a taça.

Apesar disso, o time de Abel conseguiu reações marcantes nas últimas três finais estaduais, sempre revertendo derrotas na ida jogando a volta em casa. Em 2022, venceu o São Paulo por 4 a 0, após perder por 3 a 1. Em 2023, reverteu derrota por 2 a 1 para o Água Santa com um expressivo 4 a 0. Por fim, em 2024, superou o Santos por 2 a 0, após revés por 1 a 0 na Vila Belmiro.

As eliminações do Palmeiras na era Abel após derrota no jogo de ida