Roger ensaia reeditar dupla de zaga titular do Internacional em 2023 e 2024

Treinador Roger Machado provavelmente utilizará base do time titular do Internacional que enfrentou o Fluminense na partida de ida da Copa do Brasil

O técnico Roger Machado identificou algumas alternativas para sanar as dúvidas para escalar o Internacional para o jogo decisivo contra o Fluminense nesta quarta-feira (6), pela volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Uma das incertezas envolve a formação na defesa, mas a expectativa é de que o comandante utilize dois zagueiros. No caso, reeditar a dupla entre Mercado e Vitão. O setor ofensivo também provavelmente terá mudanças.

A principal dúvida para o treinador seria entre repetir o esquema com três zagueiros que usou contra o São Paulo ou voltar com uma dupla de defensores. Apesar do revés no último compromisso, Roger mostrou -se satisfeito, pois segundo a sua análise, a composição forneceu uma maior consistência defensiva.

O rendimento positivo de Gabriel Mercado contra o Tricolor paulista surpreendeu, mesmo com quase um ano sem entrar em campo. Com isso, a avaliação é de que o argentino tem capacidade de performar em alto nível após a grave lesão no joelho esquerdo.

Deste modo, se credencia a ganhar a vaga de titular que foi de Victor Gabriel no jogo de ida contra o Fluminense. O jovem zagueiro, aliás, sofreu drible para Serna na origem do segundo gol de Everaldo. Portanto, a tendência é de que o comandante repita a dupla de zaga titular na maior parte das duas últimas temporadas.

Teste e mudança no ataque do Internacional

O treinador também promoveu a entrada do meio-campista Richard no decorrer da última atividade de preparação. Contudo, o mais provável é que ele entre em campo somente na segunda etapa na vaga de Bruno Henrique. Neste contexto, Thiago Maia passaria a fazer a função de segundo volante.

O ataque também deve ter mudanças. A dupla inicial não deve ser Carbonero e Ricardo Mathias. A tendência é de que o treinador reutilize a formação com três jogadores no ataque. Deste modo, o provável time titular do Internacional para o duelo com o Fluminense é: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado e Bernabei; Thiago Maia, Bruno Henrique e Alan Patrick; Wesley, Rafael Borré e Carbonero.

O Colorado e o Tricolor das Laranjeiras se enfrentam nesta quarta, às 21h30, no Maracanã, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. Os cariocas venceram a partida de ida, no Beira-Rio, por 2 a 1. Com isso, o Inter necessita de um triunfo por dois ou mais gols de vantagem para assegurar a classificação direta para as quartas de final. Caso o resultado positivo seja por apenas um gol de diferença, a definição da vaga será em disputa de pênaltis.

