Bragantino x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h30

Nesta quarta-feira (6), às 19h, no Estádio Municipal Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil. O Botafogo terá 90 minutos para manter ou ampliar a vantagem sobre o Red Bull Bragantino. Na ida, semana passada, no Nilton Santos, o Glorioso triunfou por 2 a 0, resultado que o permite perder por até um gol de diferença para ir às quartas de final do torneio. O Massa Bruta, por sua vez, precisa vencer por três gols a mais para se classificar sem a decisão de pênaltis.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha a partida, ao vivo, a partir das 17h30. Christopher Henrique está com as cordas vocais em dia para narrar o embate. Cleiton Santos está convocado para comentar o embate, sempre com suas ponderações pertinentes. Por fim, o intrépido Will Ferreira cuida das reportagens.

