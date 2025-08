Fluminense x Internacional, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Fluminens e Internacional decidem uma vaga para as quartas de final da Copa do Brasil - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Fluminense e Internacinal fazem o jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, nesta quarta-feira (6/8), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã. Assim, na ida, o Tricolor bateu o Colorado por 2 a 1 em pleno Beira-Rio e chega com a vantagem do empate para avançar de fase.A Voz do Esporte transmite este duelo a partir das 20h (de Brasília), com seu tradicional pré-jogo. O comando e a narração é de Diego Mazur.

Diego Mazur está na narração. Mas a cobertura da Voz ainda conta com Arthur Sapiro nos comentários e Raphael Almeida na reportagem. Não deixe de clicar na arte acima a partir das 20h (de Brasilia) para acompanhar tudo deste jogão.

