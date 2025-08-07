Diretor do Palmeiras reforça desejo de renovar com Abel após eliminação

Apesar da forte pressão da torcida após a eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, o Palmeiras segue confiante no trabalho de Abel Ferreira. O diretor de futebol do Verdão, Anderson Barros, confirmou que o clube deseja renovar o contrato do técnico até dezembro de 2027, mesmo com os protestos e xingamentos durante a derrota por 2 a 0, no Allianz Parque.

“Abel é, sim, um treinador com quem pretendemos renovar até dezembro de 2027, que é quando se encerra o ciclo da presidente. Ele já nos disse que tem esse desejo, e, se assim entender, continuará conosco”, afirmou Barros.

Após a partida, houve uma reunião entre diretoria, comissão técnica e elenco. Segundo o dirigente, o grupo reconheceu a necessidade de melhorar o desempenho em campo.

“Dissemos na roda final que precisamos voltar a jogar bem, porque sabemos qual é o caminho. Só que às vezes os resultados não vêm de forma imediata”, explicou.

Palmeiras vive ‘seca’ na era Abel Ferreira

Aliás, esta foi a terceira eliminação do Verdão em 2025, ampliando o jejum de títulos que dura desde o Campeonato Paulista de 2024, o mais longo da Era Abel Ferreira, iniciada em 2020.

Barros destacou que o momento faz parte de uma transição no elenco, com a chegada de muitos jovens desde o fim do ano passado. O dirigente defendeu o projeto e negou que a juventude seja o principal motivo da queda de rendimento.

“Essa é uma linha do Palmeiras que entendemos ser extremamente positiva. Não podemos julgar apenas pela idade. É um conjunto. Em alguns processos podemos estar falhando, mas temos que manter a confiança. Se você fizer sempre as mesmas coisas, terá sempre os mesmos resultados. Temos que reconhecer nossos erros e corrigi-los. Acredito que temos capacidade para isso.”, completou.

