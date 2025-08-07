Diego Pituca se despede do Santos: ‘ Momento de encerrar o ciclo’

Diego Pituca se despediu do Santos e não joga mais pelo clube - (crédito: Foto: Raul Baretta/ Santos)

Diego Pituca encerrou oficialmente sua segunda passagem pelo Santos. O volante, que rescindiu contrato com o clube, foi ao CT Rei Pelé para se despedir dos companheiros e recolher seus pertences antes de embarcar rumo ao Japão. Assim, ele será o novo reforço do V-Varen Nagasaki, equipe da segunda divisão nacional.

Em publicação nas redes sociais, Pituca se despediu da torcida santista com gratidão e emoção.

“Momento de encerrar mais um ciclo. Hoje chega ao fim a minha segunda passagem pelo @santosfc, clube e cidade onde fui muito feliz e onde sempre dei o meu máximo. Trabalho, compromisso e dedicação foram os pilares que guiaram minha jornada vestindo esse manto. Agradeço a todos que, de alguma forma, fizeram parte dessa caminhada. Vocês têm um lugar especial no meu coração. Agora é hora de seguir em frente. Que venham os próximos desafios. Estou otimista pelo que está por vir. Que seja feita a vontade de Deus”, escreveu.

Sem espaço no time nesta temporada

Recontratado em dezembro de 2023, após passagem pelo Kashima Antlers, do Japão, Pituca aceitou uma readequação salarial para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro com o Santos. No entanto, apesar de ter contribuído em momentos importantes da campanha passada, o volante perdeu espaço em 2025.

Na atual temporada, o meio-campista participou de 23 partidas, sendo titular em 13 delas, com um gol e uma assistência. Contudo, nas últimas semanas, vinha sendo uma das últimas opções do técnico Cleber Xavier no elenco alvinegro.

Aliás, a saída de Pituca faz parte do processo de reformulação conduzido pela diretoria santista, que busca equilibrar as contas do clube e renovar o elenco para a sequência da temporada. Assim, o volante deve ser oficializado como reforço do V-Varen Nagasaki nos próximos dias.

