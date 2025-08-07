Villarreal anuncia Thomas Partey mesmo com jogador acusado de estupro e agressão sexual

Thomas Partey é anunciado dois dias após ser liberado sob fiança em meio a um processo por estupro e agressão sexual - (crédito: Foto: Divulgação)

Dois dias após ser liberado sob fiança em meio a um processo por estupro e agressão sexual, Thomas Partey foi anunciado oficialmente como reforço do Villarreal para a temporada 2025/2026. O clube espanhol divulgou um comunicado nesta quinta-feira (7) afirmando que está ciente das acusações que envolvem o jogador, atualmente em tramitação na Justiça britânica.

“O jogador declara de forma categórica que é inocente e nega todas as acusações. O clube respeita a presunção de inocência como um princípio essencial e aguardará a decisão da Justiça, responsável por esclarecer os fatos relacionados ao caso. Em razão da legislação do Reino Unido sobre processos em andamento, o clube não fará mais comentários sobre o assunto.”

“O Villarreal CF reforça seu compromisso com o respeito e a diversidade, e condena qualquer forma de violência — seja de gênero, racial, xenofóbica, discriminatória ou qualquer ato que viole a dignidade humana”, completou o clube.

Aos 32 anos, Partey retorna ao futebol espanhol, onde já defendeu Atlético de Madrid, Mallorca e Almería. Além disso, pela seleção de Gana, soma mais de 50 partidas. Por fim, na última temporada, pelo Arsenal, disputou 52 jogos, marcou quatro gols e deu duas assistências.

