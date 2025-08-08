Botafogo reencontra seus ex-treinadores em sequência. Veja números!

O calendário brasileiro e as coincidências que norteiam o futebol se encarregaram de apressar o reencontro do Botafogo com seus ex-treinadores. Em um recorte de somente cinco dias, o Glorioso enfrentará Renato Paiva, do Fortaleza, e Tiago Nunes, da LDU (ECU). Com o segundo, aliás, ainda haverá um repeteco. Antecessores de Davide Ancelotti e Artur Jorge, respectivamente, os comandantes são nomes que passaram no Mais Tradicional já durante o período SAF, mas não deixaram saudade entre os torcedores (leia números e mais detalhes da dupla abaixo).

Paiva foi do 80 ao 8

No sábado (9), o Botafogo visita o Fortaleza, no Castelão, pela rodada 19 do Campeonato Brasileiro. Paiva estará pela terceira vez no banco rival e a primeira desde que John Textor, sócio majoritário da SAF alvinegra, o demitiu. O português, em abril, afirmou, em pergunta do Jogada10, que, se tivesse a chance, escolheria “não enfrentar a própria história”, às vésperas do confronto contra o Bahia, outro ex-clube do lusitano. Mas não há como fugir. Agora, ele tem, então, a missão de livrar o Leão do Pici do rebaixamento, enquanto o Fogão mira G6.

Paiva chegou ao Botafogo no fim de fevereiro para ocupar um cargo que ficou vago por mais de 50 dias. O treinador classificou o time alvinegro para as oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores. No Brasileiro, deixou o Glorioso em sexto lugar. No Mundial de Clubes, venceu o Paris Saint-Germain, mas caiu para o Palmeiras, nas oitavas, com uma postura muito defensiva, motivo suficiente para o Godfather mudar o treinador. Os 92,5% de aproveitamento do técnico como mandante, aliás, não convenceram o big boss.

Nunes e o psicológico

Na quinta-feira (14), pela ida das oitavas de final da Libertadores, no Estádio Nilton Santos, será a vez de Tiago Nunes bater de frente com o Botafogo, confronto que já aconteceu em cinco oportunidades quando o “ex” estava no Paranaense e no Corinthians. No dia 21, mais um reencontro, desta vez, na altitude de Quito, na segunda volta pelo torneio internacional. O treinador chegou ao Glorioso em novembro de 2023, durante a derrocada no Campeonato Brasileiro e não conseguiu brecar aquela avalanche negativa. No ano seguinte, ainda com sequelas daquele desastre esportivo, admitiu que o psicológico do time não andava bem. Ele durou até fevereiro de 2024.

“Acredito que Deus coloca alguns desafios no nosso caminho que ninguém imagina. Tenho respeito e carinho por todas as instituições em que trabalhei, assim como o Botafogo, porque foi importante na minha carreira e na minha trajetória profissional. Sabemos da importância do futebol brasileiro, da dificuldade que é jogar a Libertadores nesse tipo de confronto. Sabemos também da qualidade do adversário”, ressaltou Nunes.

Botafogo contra Renato Paiva

Bahia 1 x 2 Botafogo – Brasileirão de 2023

Botafogo 3 x 0 Bahia – Brasileirão de 2023

Dois jogos, duas vitórias, 100% de aproveitamento

Botafogo contra Tiago Nunes

Paranaense 2 x 1 Botafogo – Brasileirão de 2018

Botafogo 2 x 1 Paranaense – Brasileirão de 2019

Paranaense 1 x 0 Botafogo – Brasileirão de 2019

Corinthians 2 x 2 Botafogo – Brasileirão de 2020

Quatro jogos, uma vitória, duas derrotas e um empate, 33,3% de aproveitamento

Com Paiva

23 jogos, 12 vitórias, três empates e oito derrotas, 56,5% de aproveitamento

Botafogo com Nunes

15 jogos, quatro vitórias, sete empates e quatro derrotas, 42,2% de aproveitamento

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook