Com seis saídas e em busca de reforços, Palmeiras segue reformulando o elenco

A presidente Leila Pereira e o t..cnico Abel Ferreira (D), da SE Palmeiras, durante treinamento, na Academia de Futebol. (Foto: Cesar Greco) - (crédito: Cesar Greco)

O Palmeiras está nos ajustes finais para oficializar a venda do lateral-esquerdo Vanderlan para o grupo Red Bull, negociação que marcará a sexta baixa do elenco nesta janela de transferências. A tendência é que o jogador se apresente ao novo clube ainda nesta semana, ampliando a reformulação em andamento na Academia de Futebol.

Nesta metade da temporada, já deixaram o Verdão o goleiro Mateus, o zagueiro Naves, o lateral-direito Mayke, o volante Richard Ríos e o atacante Estêvão.

Para repor perdas, o clube promoveu o goleiro Aranha, contratou Khellven para substituir Mayke e trouxe Sosa como alternativa ofensiva. Na zaga, o técnico Abel Ferreira segue contando com Gustavo Gómez, Murilo, Bruno Fuchs, Micael e Benedetti.

Reforços no exterior

Segundo Anderson Barros, diretor de futebol, o Palmeiras segue ativo no mercado, com prioridade para reforçar o meio-campo. A contratação de Lucas Evangelista no início da temporada foi pensada como reposição para a saída de Ríos, mas o camisa 30 é atualmente o único segundo volante de origem disponível.

O Verdão tem observado opções no mercado internacional, mas ainda sem avanços. Um dos nomes avaliados é o mexicano Marcel Ruiz, do Toluca, mas o clube e o atleta não demonstraram interesse em negociar neste momento.

Outra pauta em discussão é a busca por um lateral-esquerdo para ser reserva de Joaquín Piquerez, titular com contrato renovado até 2030. Arthur, destaque da equipe sub-20, já participa de atividades com o elenco principal e foi relacionado para o duelo contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. Aliás, aos 19 anos, ele está sendo visto como promessa e pode ganhar espaço com a saída de Vanderlan.

“Acho que é um momento de transição que estamos passando. A equipe acabou sendo muito modificada e precisamos encontrar o novo caminho, porque a gente acredita que ainda vai dar alegrias ao torcedor. Existe sim uma falta de sintonia nesse processo, mas vamos encontrar a solução” afirmou Anderson Barros.

