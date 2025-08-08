Hugo Souza vê Corinthians fortalecido após vitória no dérbi e mira título

Invicto em clássicos contra o Palmeiras desde que chegou ao Corinthians, o goleiro Hugo Souza destacou o peso da vitória nas oitavas de final da Copa do Brasil para a confiança da equipe. Para o camisa 1, o triunfo no dérbi fortalece o elenco e mantém viva a ambição de conquistar a competição.

“É um resultado que nos fortalece muito. Clássico sempre mexe com o emocional, com a confiança do grupo, ainda mais em uma fase decisiva como essa. Avançar na Copa do Brasil, eliminando o maior rival, é importante demais para nós” disse o goleiro, em entrevista ao portal ”ge”.

O Corinthians venceu os dois jogos contra o Palmeiras: 2 a 0 no Allianz Parque e 1 a 0 na Neo Química Arena. O desempenho contrastou com a derrota no clássico anterior, diante do São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro, onde o Timão teve uma péssima atuação.

“Naquele jogo contra o São Paulo não conseguimos fazer o nosso jogo e sabíamos que não podíamos repetir aquela atuação. A resposta veio com muita intensidade de todos” disse Hugo.

Atualmente na 12ª colocação do Brasileirão, com 22 pontos, o Timão vê na Copa do Brasil um caminho mais palpável para título na temporada. Apesar disso, o goleiro mantém o discurso de cautela.

“Nosso objetivo é vencer todos os jogos. Derrotar um rival e avançar de fase foi um passo importantíssimo, mas ainda tem muita competição. Não adianta pensar lá na frente sem fazer bem o próximo jogo. Vamos seguir com humildade, trabalhando forte e sabendo que temos condições de brigar pelo título até o fim” completou.

Hugo Souza invicto contra o Palmeiras

Desde sua estreia pelo Corinthians, Hugo disputou seis partidas contra o Palmeiras, com quatro vitórias e dois empates. Em cinco delas, saiu de campo sem ser vazado; no outro confronto, sofreu apenas um gol.

“A gente entra nesses jogos sabendo do peso que têm, então a concentração precisa estar no máximo. Fico feliz pelos meus desempenhos no clássico, por conseguir ajudar o time nesses momentos importantes. Todos têm méritos. E em clássico, não pode faltar entrega. Sabemos o quão importantes esses jogos são para o clube, para nós e, principalmente, para a torcida”, destacou.

O Corinthians volta a campo na segunda-feira (11), às 20h, contra o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.