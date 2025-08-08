Ex-Botafogo, zagueiro celebra acerto com clube da Primeira Divisão de Portugal

Revelado nas categorias de base do Botafogo, o zagueiro Sousa tem novo clube no futebol europeu. O defensor brasileiro foi contratado pelo Casa Pia, clube que disputa a Primeira Divisão de Portugal. Sousa defendeu, nas últimas duas temporadas, o RWD Molenbeek, equipe belga gerida por John Textor. David Sousa celebrou o acerto com a equipe e destacou a possibilidade de atuar em uma das principais ligas da Europa.

“Muito feliz com essa possibilidade de poder defender o Casa Pia, um clube que tem a sua tradição no futebol português, uma boa estrutura e tem feito temporadas consistentes na primeira divisão. Poder defender o Casa Pia e atuar em uma liga tão forte como a portuguesa é algo, então, que me deixa bastante animado. Espero poder desempenhar um bom futebol e ajudar a equipe a conquistar os objetivos”, disse.

Sousa, de 24 anos, iniciou sua trajetória no profissional do Botafogo em 2020. Na temporada seguinte, o zagueiro conquistou o título da Série B pelo Glorioso. Antes de atuar pelo Molenbeek, o defensor já havia passado pelo Cercle Brugge, também da Bélgica. Sousa assinou contrato de três temporadas com o Casa Pia. O brasileiro revelou detalhes do acerto e projetou o que espera da temporada com a equipe de Portugal.

“Chegaram algumas propostas e sondagens de países diferentes, mas o projeto do Casa Pia me chamou muito atenção. É uma equipe muito bem estruturada, que tem feito boas campanhas na primeira divisão, tem se mantido sempre na primeira parte da tabela, então escolhi pelo acerto com o Casa. Espero que a gente possa fazer uma temporada muito boa e quem sabe poder melhorar ainda mais o desempenho da equipe nas temporadas anteriores”, concluiu.

