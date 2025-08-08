Internacional encara o Bragantino com pelo menos quatro baixas certas

Após a frustração com a queda nas oitavas da Copa do Brasil, o elenco do Internacional teve apenas duas sessões de treinamentos para tentar corrigir os erros e recalcular a rota. Com isso, o grupo encerrou a preparação para o embate contra o Bragantino, em atividade no CT Parque Gigante, nesta sexta-feira (08). Inclusive, o técnico Roger Machado terá problemas para montar o time, pois não terá à disposição quatro titulares. No caso, os zagueiros Mercado e Vitão, além do meio-campista Richard e do atacante Carbonero.

O defensor argentino, o colombiano e o volante passaram a integrar o departamento médico depois do empate contra o Fluminense. Richard sofreu um choque de cabeça ainda no primeiro tempo e precisou de substituição. Na ocasião, Ronaldo entrou em sua vaga. Com isso, precisará ativar o protocolo de concussão da CBF e ficará fora do jogo pelo Brasileirão. Já Mercado sentiu dores musculares na panturrilha direita durante a primeira etapa e também deixou o gramado. Juninho foi o escolhido para ser o substituto.

O atacante colombiano saiu de campo no primeiro minuto do segundo tempo e deu lugar a Bruno Tabata. Carbonero tem suspeita de contusão de segundo grau na virilha. Além disso, o zagueiro Vitão está fora, pois precisará cumprir dois jogos de suspensão que recebeu do STJD. O departamento jurídico do Internacional até conseguiu um efeito suspensivo para que ele atuasse por algumas rodadas do Brasileirão até o julgamento do recurso. No entanto, o Pleno do Superior Tribunal Federal decidiu manter a sanção na nova avaliação.

Possíveis mudanças no time do Internacional

Portanto, o mais provável é que o técnico Roger Machado mantenha Juninho como substituto de Mercado. Clayton deve ser o escolhido para atuar na vaga de Vitão, Além disso, Luis Otávio pode assumir o lugar de Richard e Vitinho entrando de titular pelo lado do ataque. O uruguaio Alan Rodríguez também é um dos candidatos à posição no meio de campo. O último reforço da segunda janela de transferência do ano não foi inscrito dentro do prazo na Copa do Brasil, mas pode atuar tanto no Brasileirão como na Copa do Brasil.

Roger também analisa preservar outras peças importantes. Alguns cotados são os laterais Braian Aguirre e Bernabei, além do meio-campista Alan Patrick. Desta forma, o provável time titular é: Rochet; Braian Aguirre, Clayton, Juninho e Bernabei; Luis Otávio e Thiago Maia; Vitinho, Alan Patrick (Bruno Tabata) e Wesley; Borré.

Internacional e Bragantino medem forças pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (09), às 18h30 (de Brasília), em Bragança Paulista.

