Botafogo acelera busca por zagueiro em ‘frente tripla’

Após a lesão de Kaio Pantaleão, o Botafogo intensificou a busca por um zagueiro. O plano A da diretoria é Alix Vinicius, do Atlético-GO. Inicialmente, o Glorioso sugeriu ao goianos um contrato de empréstimo, mas o Dragão recusou. O Bota, porém, estuda formalizar nova proposta, esta de compra.
Além dele, o Botafogo mantém conversas com Gabriel Bahia, do Volta Redonda, e Gustavo Medina, da Ferroviária. Os três jogadores estão na faixa dos 25 anos e são vistos pela diretoria como “bons e baratos” e com alto potencial de revenda. As informações são do site “GE”.
Opções de Davide Ancelotti
Vale lembrar que o Botafogo já está no mercado desde julho, quando Jair transferiu-se para o Nottingham Forest, da Inglaterra. No entanto, o Glorioso não demonstrou pressa, contente com as opções que o elenco então tinha. Além de Kaio Pantaleão, o Bota conta ainda com Barboza, titular incontestável, Bastos, que está lesionado e só deve voltar a jogar em outubro e o jovem David Ricardo.
O Botafogo, portanto, não poderá contar com Bastos nem com Kaio Pantaleão para a partida contra o Fortaleza, nete sábado (9), às 20h30, no Castelão, pela 19ª rodada do Brasileirão. Além deles, Barboza está suspenso. Assim, a provável dupla tem David Ricardo e a novidade Kauã Branco, de 19 anos.
