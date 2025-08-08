Coritiba empata sem gols com a Chapecoense e pode se afastar da ponta da Série B

O Coritiba não venceu em seus domínios, mas, ainda assim, pulou à frente na classificação da Série B do Brasileiro. Com o empate sem gols diante da Chapecoense na noite desta sexta-feira (8), no Couto Pereira, o time paranaense foi a 39 pontos, um a mais do que o Goiás, que ainda vai jogar nesta 21ª rodada e pode chegar a 41.

Restará ao Coxa, portanto, torcer por uma derrota da equipe esmeraldina diante do Operário, em Goiânia. Os catarinenses, por sua vez, se mantêm no G4. Ocupam a quarta posição, agora com 34 somados.

O jogo

As equipes se estudaram bastante nos minutos iniciais por se tratar de um confronto direto pelo acesso e deram prioridade à organização defensiva. Embora a primeira etapa tenha sido acirrada, os donos da casa apareceram no ataque com frequência e criaram as melhores chances,. Em especial com Dellatorre, que parou em ótimas defesas do goleiro Léo Vieira. Josué também teve boa oportunidade em chute forte em que a bola passou com perigo. A Chapecoense, por outro lado, teve mais posse de bola. Contudo, as investidas do time catarinense não surtiram o efeito esperado.

O panorama não mudou na volta do intervalo, e o Coritiba manteve o controle das ações ao pressionar e rondar a área adversária. A equipe alviverde assustou em chute de Ronier diante de uma Chapecoense que se defendeu com esforço à espera de uma chance para explorar o contragolpe, que praticamente não veio. Assim, o placar se manteve inalterado até o apito final;

Jogos da 21ª rodada da Série B

Sexta (8/8)

Ferroviária 2×1 Amazonas

Coritiba 0x0 Chapecoense

Sábado (9)

América-MG x Remo – 16h

Goiás x Operário – 18h30

Volta Redonda x Novorizontino – 20h30

Domingo (10)

Avaí x Cuiabá – 16h

Atlético-GO x Botafogo-SP – 18h30

Segunda (11)

Criciúma x Athletico – 19h

Paysandu x Vila Nova – 21h30

Terça (12)

CRB x Athletic – 19h30

