Cruzeiro x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

Alerta de jogão com casa cheia na 19ª rodada do Brasileirão. Neste domingo (10), o Cruzeiro recebe o Santos às 18h30, em um Mineirão com ingressos esgotados. A partida coloca frente a frente a equipe mineira, que briga pela liderança, e o time paulista, que luta para escapar da zona de rebaixamento.

O confronto é um duelo de extremos na tabela de classificação. O Cruzeiro, vice-líder, quer a vitória para, quem sabe, assumir a ponta do campeonato. Já o Santos, que está na 15ª posição, precisa desesperadamente de um bom resultado fora de casa para não correr o risco de voltar a figurar entre os quatro últimos.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Record pela TV aberta e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

Como chega o Cruzeiro

O Cruzeiro chega para o clássico com a força de sua torcida e na condição de um dos melhores times do campeonato. A equipe mineira é a vice-líder, empatada em pontos com o líder Flamengo, e sabe que uma vitória pode valer a primeira posição. A expectativa é de grande apoio, já que todos os ingressos para a partida foram vendidos antecipadamente.

O técnico Leonardo Jardim tem dois desfalques confirmados para este jogo. O zagueiro João Marcelo e o lateral Fagner, ambos com lesões sérias, continuam no departamento médico. Apesar das ausências na defesa, a equipe aposta na força de seu ataque, liderado por Matheus Pereira, para buscar a vitória em casa.

Como chega o Santos

O Santos chega a Belo Horizonte em um momento de grande necessidade e com a missão de surpreender um dos melhores times do campeonato. A equipe ocupa a 15ª posição e luta para se manter fora da zona de rebaixamento. Para isso, precisará de uma grande atuação para pontuar fora de casa contra o vice-líder.

O técnico Cleber Xavier também tem problemas para escalar o time. O zagueiro titular João Basso e o volante Willian Arão estão lesionados e devem ficar de fora. Por outro lado, a grande notícia é o provável retorno do atacante Guilherme. Ele treinou normalmente e deve voltar ao time para formar o trio de ataque ao lado de Neymar.

CRUZEIRO x SANTOS

Campeonato Brasileiro – 19ª rodada

Data e horário: 10/08/2025 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Mineirão, em Belo Horizonte (MG)

CRUZEIRO: Cássio; William, Fabrício Bruno, Villalba e Kaiki; Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira; Wanderson e Kaio Jorge. Técnico: Leonardo Jardim.

SANTOS: Gabriel Brazão; Igor Vinicius (Mayke), Gil, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Rollheiser, Barreal e Tiquinho Soares. Técnico: Cléber Xavier.

Árbitro:Wilton Pereira Sampaio (GO)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Leone Carvalho Rocha (GO)

VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

