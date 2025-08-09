São Paulo x Vitória, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 17h

São Paulo e Vitória faem duelo que promete muito neste sábado, no Morumbis,npelo Brasileirão - (crédito: Foto: Arte/Jogada10)

No Morumbis, neste sábado, 9/8, São Paulo e Vitória fazem um duelo de objetivos distintos às 18h30, no Morumbis, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor Paulista vem de cinco jogos sem perder na competição, sendo quatro vitórias seguidas, mas precisa superar o baque da queda na Copa do Brasil, para o Athletico Paranaense. Já o Rubro-Negro Baiano também não perde há cinco rodadas, mas são quatro empates neste período. Assim, a equipe não consegue se afastar da zona de rebaixamento.

A Voz do Esporte fará a cobertura desta partida. A Jornada Esportiva começa a partir das 17h, sob o comando de Christian Rafael, que também estará na narração.

Além de Christian Rafael, a cobertura da Voz também conta com Diogo Martin nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.

