Vasco x Atlético-MG, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Vasco e Galo travam clássico nacional em São Januário

Vasco e Galo travam clássico nacional em São Januário - (crédito: Foto: Arte Jogada10)
As oitavas de final da Copa do Brasil já ficaram para trás, e dois dos oito melhores times da competição se enfrentam neste domingo (10/8). No entanto, em jogo válido pela 19ª rodada do Brasileirão – a que encerra o primeiro turno. Em São Januário, o Vasco recebe o Atlético no dia dos pais, às 16h (de Brasília), em duelo de classificados às quartas de final da Copa do Brasil e de times chegando com moral.

A Voz do Esporte já está de prontidão para acompanhar, ao vivo, a partir de 14h30, as emoções desta jornada. Quem narra é Christian Rafael, craque da locução esportiva. Ele terá duas feras ao seu lado. A saber: Diogo Martin nos comentários e Raphael Almeida nas reportagens.

RJ
Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 09/08/2025 19:04
