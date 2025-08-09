InícioEsportes
Esportes

Palmeiras x Ceará, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 14h30

Palmeiras, em crise, recebe o Ceará, no Allianz Parque

Palmeiras, em crise, recebe o Ceará, no Allianz Parque - (crédito: Foto: Arte Jogada10)
Palmeiras, em crise, recebe o Ceará, no Allianz Parque - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

Na tarde deste domingo (10), depois da eliminação na Copa do Brasil, o Palmeiras volta a campo para tentar se recuperar na temporada. No Allianz Parque, o Verdão encara o Ceará, às 16h, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, jornada que encerra o primeiro turno da competição.

A Voz do Esporte, como de praxe, transmite a partida, ao vivo, a partir de 14h30.Ricardo Froede assume o microfone da narração. Rodrigo Seraphim domina e mata no peito na hora de comentar o embate. Já as reportagens ficam sob a responsabilidade do intrépido André Bacha. Só craque!

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

 

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 09/08/2025 19:14
    x