Roger elogia Ricardo Mathias e mira titularidade do jovem no Internacional

O atacante Ricardo Mathias foi o destaque do Internacional na brilhante vitória fora de casa diante do Bragantino, neste sábado (09), pelo Brasileirão. Roger Machado escolheu-o para começar entre os titulares, e ele marcou dois gols. O técnico elogiou a cria do Colorado.

Com os dois gols de Ricardo e um de Alan Patrick, o Internacional chegou aos 24 pontos e ocupa a nona colocação do Brasileirão. Agora, o time vai virar o foco para enfrentar o Flamengo pelas oitavas de final da Libertadores. Desse modo, a primeira partida será na quarta-feira, dia 13, no Maracanã.

VEJA: Inter volta a vencer no Brasileirão e aumenta sequência negativa do Bragantino

“Mathias, assim como Gabriel, Luis Otávio e Gustavo Prado, precisa de uma atenção maior. Ele teve três lesões e, desde então, não conseguiu sequência adequada para nos dar segurança para colocá-lo antes. Ele é muito grande e precisa de um preparo maior. Temos que cuidar para não arriscar perdê-lo”, explicou o técnico, que completou: “Colocamos ele no momento adequado. Ainda bem que ele respondeu bem”, disse Roger Machado sobre seu atacante.

“Foi importante a gente vencer, voltar a ter confiança, estreando o Alan Rodríguez, junto dos jogadores de meio que tem mais jogado, dando oportunidade ao Tabata e por ter o Alan Rodríguez, permitindo que o Tabata fosse um articulador, por dentro, um jogador a mais, ter o controle da bola, permitindo que o Rodríguez possa ocupar o lado do campo, que faz com bastante facilidade”, concluiu Roger, falando do jogo.

Internacional em 2025

Após a eliminação para o Fluminense na Copa do Brasil e uma sequência de jogos sem vitória, incluindo o torneio mata-mata e duelos com Vasco e São Paulo no Beira-Rio, o Internacional, portanto, voltou a vencer e busca reencontrar o bom futebol do início da temporada, quando conquistou o estadual.

