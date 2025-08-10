Sem fazer força, Napoli goleia time da terceira divisão em amistoso

O Napoli não tomou conhecimento do Sorrento e goleou por 4 a 0 em amistoso realizado na manhã deste domingo (10), no Estádio Teofilo Patini, na Itália. O time de Antonio Conte venceu com gols de Lorenzo Lucca, Scott McTominay, Luis Hasa e Romelu Lukaku.
O duelo fez parte da preparação do clube napolitano para a temporada e representou a segunda vitória seguida na fase de testes. Até aqui, foram seis partidas, com três vitórias, um empate e duas derrotas. O Sorrento, que disputou seu único jogo antes das competições oficiais, agora concentra-se na estreia pela Copa da Itália da Série C.
?? Full time: #NapoliSorrento 4-0
???? #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/Q2xtETed3O
— Official SSC Napoli (@sscnapoli) August 10, 2025
Aos 12 minutos, Spinazzola cruzou da esquerda e Lucca cabeceou para abrir o placar. Pouco depois, McTominay recebeu pelo lado esquerdo, cortou para o meio e acertou belo chute para fazer o segundo.
No segundo tempo, Hasa marcou o terceiro após jogada de Antonio Vergara, aos 30 minutos. Já nos instantes finais, Lukaku fechou a goleada completando cruzamento de Alessandro Zanoli.
O Napoli, agora, volta a campo na quinta-feira (14), às 15h (de Brasília), novamente no Teofilo Patini, contra o Olympiacos, da Grécia. O Sorrento joga no domingo (17), às 16h, contra a Salernitana, no Estádio Arechi, pela Copa da Itália Série C.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.