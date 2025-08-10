Saiba por que a vitória do Flamengo sobre o Mirassol foi especial para Filipe Luís

A vitória do Flamengo sobre o Mirassol por 2 a 1, no último sábado (9), foi especial para o técnico Filipe Luís por uma série de motivos. E o Jogada10 explica o porquê.

Hora de assoprar a velinha

O técnico Filipe Luís comemorou 40 anos de vida. Ao longo dessas quatro décadas, cerca de três delas foram de amor pelo Flamengo. Além disso, está no clube desde 23 de julho de 2019. Inicialmente, chegou para defender o clube profissional, de onde saiu em dezembro de 2023, no hall da fama do Rubro-Negro. Afinal, foram dez títulos, incluindo dois Brasileiros, duas Libertadores e uma Copa do Brasil. Além disso, foram 4 gols em 176 jogos.

Depois, ele virou técnico do Sub-17, foi campeão mundial com o Sub-20 há um ano e foi escolhido para substituir Tite em 1º de outubro de 2024. Completará um ano como técnico no profissional do Flamengo?

Liderança em grande momento

A vitória do Flamengo sobre o Mirassol garantiu ao Flamengo a liderança do Brasileirão por pelo menos mais uma semana. É uma forma de espantar uma possível crise após eliminações na Copa do Mundo de Clubes, na Copa do Brasil, empate com Ceará e algumas atuações bem questionadas pela torcida. Calma para trabalhar, portanto.

E a liderança do Flamengo é para lá de justa. O Rubro-Negro é ainda o líder em “pontos perdidos”, número de vitórias (12), menos derrotas (2), gols marcados (33) e menos gols sofridos (8). Indiscutível.

60 jogos

A partida contra o Mirassol simbolizou ainda a 60ª partida de Filipe Luís no comando do Flamengo. Os números, aliás, são bem expressivos, afinal, são 39 vitórias, 15 empates e apenas 6 derrotas. Assim, ele tem 73,3% de aproveitamento.

101 gols

Léo Pereira e Gonzalo Plata fizeram o Flamengo passar dos 100 gols sob o comando de Filipe Luís. São 101 agora, com colaboração fundamental de Arrascaeta. O uruguaio anotou 16 gols no período e deu nove assistências.

