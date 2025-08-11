Mano avisa após derrota do Grêmio: ‘Se a reação não vier, não serei eu a atrapalhar’

Mano dá instruções durante a derrota para o Sport. Técnico diz que time estagnou após a parada do Mundial - (crédito: Foto: Lucas UEBEL)

A torcida do Grêmio saiu na bronca com o técnico Mano Menezes. Quem esteve presente na Arena neste domingo (10) viu o time ser derrotado pelo lanterna Sport, que ainda não havia vencido na competição. Assim, o comandante afirmou na coletiva após o jogo que se a reação não acontecer e atrapalhar o time, vai pedir para sair.

“Quando chegamos, demos uma direção para a recuperação e iniciamos a reação. Depois da parada, o time estagnou, e precisamos rever isso no curto prazo, ou entraremos numa vaga comum e não teremos forças para reagir. Acredito que vamos nos recuperar, mas a equipe não consegue se defender nem atacar bem. Antes, o time estava mais seguro, e precisa voltar a essa segurança. Essa segurança tem que vir da defesa. Estreamos um zagueiro e um atacante (Balbuena e Vinícius), que teve presença no fim do jogo, mas o time precisa melhorar coletivamente e isso tem que acontecer rápido. Se não acontecer, não serei eu a atrapalhar, pois não quero atrapalhar”, analisou o técnico.

VEJA: Com vaias, Grêmio perde em casa para o Sport, que conquista a primeira vitória

Na entrevista coletiva após a partida, Mano Menezes recebeu o respaldo da diretoria, representada pelo vice de futebol, Alexandre Rossatto, que sentou ao lado dele na sala de imprensa. E relembrou um momento parecido vivido com o Fluminense no ano passado, quando assumiu a equipe brigando para não cair e se salvou na última rodada.

“Não disfarço o que passamos agora, um dos momentos mais difíceis que enfrentamos aqui. Um dos mais difíceis da minha carreira. No Fluminense, no ano passado, o trabalho foi até mais drástico, mas preciso dizer ao torcedor que, mesmo com a confiança da direção, tudo tem limite. Tenho que entender que, mesmo que o treinador tenha carinho e confiança, as coisas não podem continuar como estão, ou teremos um final melancólico e triste, o que não queremos”, concluiu Mano Menezes.

Próximo jogo do Grêmio

Com o resultado, o Grêmio manteve os 20 pontos, mas estacionou numa zona de perigo, ocupando a 15ª colocação. O próximo jogo será contra o Atlético, domingo, fora de casa, na Arena MRV.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.