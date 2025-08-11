Ancelotti retorna ao Brasil após dois meses para reta final das Eliminatórias

A Seleção Brasileira recomeça nesta semana a preparação visando a Copa do Mundo de 2026. Com a vaga já garantida, Carlo Ancelotti retorna ao Brasil nesta terça-feira (12/8) para intensificar os trabalhos visando as últimas rodadas das Eliminatórias, durante a Data Fifa de setembro.

A convocação está prevista para 26 de agosto, ainda a ser confirmada pela comissão técnica. O treinador italiano volta ao país dois meses após deixar a Neo Química Arena, em São Paulo. Em seu último embate com a Canarinho, ele garantiu a classificação para a Copa, ao vencer o Paraguai, no dia 11 de junho.

Nesse período, Ancelotti se reuniu com o diretor de seleções, Rodrigo Caetano, e o gerente técnico, Juan, nos Estados Unidos. Aliás, os três acompanharam a final do Mundial de Clubes entre Chelsea e Paris Saint-Germain. O técnico também passou férias no Canadá, terra natal de sua esposa.

O Brasil enfrenta o Chile no dia 4 de setembro, no Maracanã, e encerra a participação na competição contra a Bolívia, no dia 9, em El Alto, a 4.100 metros de altitude. Além disso, a Seleção ocupa a terceira colocação, com os mesmos 25 pontos do Equador, e ainda busca o segundo lugar.

Aliás, a preparação para os dois jogos será toda na Granja Comary, em Teresópolis (RJ). Depois, o time disputará seis amistosos nas Datas Fifa de outubro, novembro e março, antes da convocação final para o Mundial, prevista para o fim de maio de 2026. Por fim, o sorteio dos grupos acontecerá em dezembro, nos Estados Unidos.

