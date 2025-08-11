Conmebol anuncia medidas ‘anti-catimba’ em jogos das oitavas da Libertadores

Na semana que marca a largada para as fases decisivas da Libertadores e da Sul-Americana, a Conmebol adotou uma posição de grande relevância para o bom andamento dos jogos. Nesta segunda-feira (11), a entidade divulgou um pacote de medidas para combater a catimba e, assim, inibir as interrupções nas partidas.

Desse modo, a Conmebol espera que o tempo efetivo de bola em jogo aumente significativamente a fim de tornar o espetáculo mais dinâmico e atrativo a partir destas oitavas de final.

De acordo com a Direção de Competições e Operações, as ações passam a vigorar em os torneios sob chancela da entidade. Estas, aliás, incluem o cumprimento à risca do regulamento em casos de atrasos deliberados, bem como um apelo para que toda a comunidade do futebol (dirigentes, comissões técnicas, jogadores, árbitros e até mesmo torcedores) possa aderir à iniciativa.

Conmebol enfatiza: ‘Menos tempo perdido, mais jogo’

Determinada a contribuir efetivamente para que as partidas se aproximem dos 90 minutos de bola em movimento, a Conmebol pretende minimizar paralisações por substituições ou atendimentos médicos. Aqueles que retardarem a retomado do jogo receberão advertência com cartão amarelo.

“Com menos tempo perdido, haverá mais jogo. Com mais jogo, aumenta a exigência e, com isso, cresce o atrativo de partidas e torneios. O resultado final será um futebol sul-americano mais competitivo e vibrante, baseado em forte espírito esportivo e fair play”, enfatizou a Conmebol.

