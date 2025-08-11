Internacional deve ter a volta de titulares para o duelo contra o Flamengo na Libertadores

O Internacional deve ter novidades importantes para o jogo contra o Flamengo. A equipe se prepara para o grande duelo pela Copa Libertadores. O técnico Roger Machado, aliás, deve promover a volta de alguns de seus titulares. O zagueiro Vitão e o lateral Braian Aguirre devem retornar ao time. O confronto decisivo acontece na próxima quarta-feira (13), no Rio de Janeiro.

As principais mudanças, de fato, devem ocorrer no setor defensivo da equipe. O zagueiro Vitão retorna ao time após cumprir uma suspensão imposta pelo STJD. Com isso, o jovem Clayton Sampaio deve perder a vaga na equipe titular. Na lateral direita, Braian Aguirre, que foi poupado no fim de semana, retoma sua posição.

No meio-campo, por outro lado, a tendência é de manutenção da formação. A dupla de volantes com Thiago Maia e o recém-contratado Alan Rodríguez agradou. Eles, portanto, devem seguir na equipe para o importante jogo no Maracanã. O volante Richard, contudo, se recupera de uma concussão. A sua presença na partida é considerada muito improvável no momento.

Com essas possíveis mudanças, enfim, a provável escalação colorada está encaminhada. O time deve ir a campo com: Rochet; Braian Aguirre, Vitão, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodriguez; Bruno Tabata, Alan Patrick e Wesley; Ricardo Mathias. O técnico Roger Machado, contudo, definirá a formação final no treino desta terça-feira (12).

