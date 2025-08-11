Dorival reconhece desempenho ruim e cobra regularidade

Embalado pela classificação sobre o Palmeiras na Copa do Brasil, o Corinthians chegou em Caxias do Sul com uma injeção de ânimo para encerrar a sequência de quatro jogos sem vitória. Contudo, isso não aconteceu. O Timão jogou mal e acabou derrotado pelo Juventude por 2 a 1, nesta segunda-feira (11), no Alfredo Jaconi, pela 19ª rodada do Brasileirão. O técnico Dorival Júnior cobrou regularidade.

“Fizemos um jogo muito abaixo daquilo que estávamos jogando. Resultado mais do que merecido do nosso adversário. Temos que entender o clube onde estamos, a competição que disputamos e buscarmos os pontos. É muito simples, mas temos que assumir um pouco mais, todos nós. Buscar aquilo que nos falta: regularidade. Só assim vamos conseguir uma melhor condição na competição”, disse.

O Corinthians controlou a posse de bola durante todo o jogo, mas não conseguiu ser efetivo no último terço do campo. Assim, criou poucas chances. Nenhuma clara. O Juventude, por outro lado, se defendeu bem e atacou os espaços. Letal, fez 2 a 0. Aos 44 minutos, Matheuzinho descontou com belo gol de falta, mas não foi o suficiente para evitar a derrota.

Com a derrota, o Corinthians estacionou com 22 pontos e ocupa o 13º lugar. O Timão, que completou cinco jogos sem vencer no Brasileirão, volta a campo no próximo sábado (16), às 21h (de Brasília), contra o Bahia, na Neo Química Arena, pela 20ª rodada. Dentro de casa, o time comandado por Dorival Júnior tenta se reabilitar na competição.

