Vasco e Botafogo voltam a se encontrar pela Copa do Brasil; relembre os últimos duelos

A CBF realizou, na manhã desta terça-feira (12), o sorteio para definir os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. Coube ao destino recolocar Vasco e Botafogo frente a frente pelo torneio nacional, como aconteceu na edição de 2020. Naquela ocasião, o Alvinegro levou a melhor e avançou, enquanto o Cruz-Maltino deu adeus à competição.

Quem avançar pode ter pela frente mais um clássico carioca. Afinal, no mesmo lado da chave, o Fluminense mede forças com o Bahia, com o primeiro jogo em Salvador. Do outro lado, Cruzeiro e Atlético-MG fazem mais um duelo de rivais nesta quartas, enquanto o Corinthians encara o Athletico-PR.

Os classificados às quartas de final da Copa do Brasil receberam uma cota no valor de R$ 4.740.750. Agora, quem avançar para as semis, vai embolsar R$ 9.922.500. No calendário da CBF, as partidas estão previstas para acontecer nos dias 27 de agosto e 11 de setembro.

Relembre os clássicos de 2020 pelo torneio

Naquela ocasião, os arquirrivais se enfrentaram pela quarta fase da competição. No jogo de ida, no Nilton Santos, Matheus Babi decidiu a partida para o Glorioso, que levou para a volta uma vantagem importante.

Vale lembrar que, dias antes, o Cruz-Maltino havia levado a melhor no mesmo estádio pelo Campeonato Brasileiro, por 3 a 2, com gols de Cano, Ribamar e Ygor Catatau. Babi, por sua vez, foi o autor dos dois tentos do time da estrela solitária.

Com a vantagem do empate, o Botafogo, que vivia uma outra realidade, bem distante de uma SAF, conseguiu segurar o 0 a 0, em São Januário, e avançou no torneio.

Este confronto foi muito de transpiração do que inspiração, sem grandes momentos, o que contribuiu para que a equipe de General Severiano seguisse adiante. Com a classificação, o Alvinegro garantiu, na época, R$ 2,6 milhões, porém ficou pelo caminho nas oitavas, contra o Cuiabá.

