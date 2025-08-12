InícioEsportes
Esportes

Botafogo aguarda posição das autoridades para saber se recebe o Vasco no Niltão

Colosso do Subúrbio ainda não está definido como palco das quartas da Copa BR

Colosso do Subúrbio ainda não está definido como palco das quartas da Copa BR - (crédito: Foto: Buda Mendes/Getty Images)
Colosso do Subúrbio ainda não está definido como palco das quartas da Copa BR - (crédito: Foto: Buda Mendes/Getty Images)

Botafogo e Vasco farão uma das quartas de finais desta edição da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (12), a CBF definiu, por sorteio, em sua sede, o encontro entre os dois gigantes. A grande questão, agora, é saber onde serão os dois clássicos. No Brasileirão-2025, por exemplo, o Cruz-Maltino vendeu o mando de campo e a partida foi realizada no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A posição do Glorioso, então, é clara: aguardar o posicionamento das autoridades competentes para saber se, de fato, poderá receber o adversário no Estádio Nilton Santos, no duelo de volta desta etapa do torneio.

“Em relação à localização, vamos ter que conversar. Ainda não tivemos tempo de conversar nem com a equipe adversária, nem com a CBF. Mas a lógica, para nós, seria obviamente no Nilton Santos e o Vasco define o mando deles. Obviamente vão ter que ver questões de segurança, de polícia. Vamos aguardar a definição”, pontuou o diretor de Coordenação de Futebol do Mais Tradicional, Léo Coelho, ainda na CBF.

O dirigente do Botafogo também não descartou a possibilidade de dois clássicos no Maracanã, ou seja, em campo neutro no Rio de Janeiro.

“Descartado não está. Vamos sentar (e conversar). Queremos entregar um bom clássico, um bom jogo, e com a segurança necessária. Vamos depender dos órgãos e da CBF para que nos ajudem para essa consolidação”, completou Coelho.

O Botafogo inicia as quartas, fora de casa, contra o Vasco, na semana do dia 27 de agosto. A volta está prevista para a semana do dia 11 de setembro, após a Data Fifa.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook.

 

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 12/08/2025 14:19
    x